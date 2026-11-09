Reclaman ayudas urgentes para los ganaderos que han tenido que comprar alimento por la falta de pastos ante la escasez de lluvias y altas temperaturas

Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC) ha instado al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación a que active con urgencia una ayuda extraordinaria para compensar las explotaciones extensivas y semi-extensivas de vacuno, ovino, caprino y equino que, este año, se han visto obligadas a comprar más alimento para el ganado a causa de la grave falta de pastos.

La escasez de lluvias y las temperaturas excepcionalmente elevadas durante la primavera y el verano han reducido hasta un 50% la disponibilidad de pasto en numerosas zonas de Cataluña. Esta situación ha obligado muchos ganaderos a consumir las reservas de forraje antes del previsto y adquirir alimento suplementario, incrementando significativamente los costes de producción.

La organización reclama que las ayudas lleguen a todas las explotaciones afectadas, con especial atención en las comarcas de montaña, del Pirineo y Prepirineo, así como en otras zonas de la mitad norte de Cataluña donde los pastos se han reducido de manera especialmente intensa.

LOS GANADEROS ECOLÓGICOS, DOBLEMENTE AFECTADOS

JARC también pide que se tenga en cuenta la situación de las explotaciones ecológicas, que han encontrado dificultados añadidas para acceder en forraje ecológico en un mercado marcado por la escasez y un precio disparado.

La organización recuerda que la ganadería extensiva y semi-extensiva no solo produce alimentos, sino que presta un servicio ambiental esencial.

El pastoreo ayuda a controlar la vegetación, reduce la acumulación de combustible forestal y contribuye a prevenir grandes incendios, a la vez que mantiene actividad económica y población al mundo rural.