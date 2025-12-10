Reclaman al Ministerio de Agricultura que se implique en la medida de arranque voluntario de viñedo utilizando fondos europeos

ARAG-ASAJA reclama al Ministerio de Agricultura que se implique en la financiación de la medida de ajuste vegetal tras la autorización de Europa de fondos de la Intervención Sectorial Vinícola (ISV) para ello. Y, en concreto, piden utilizar fondos comunitarios para sufragar la medida de arranque voluntario de viñedo con fondos europeos.

Dicha media se incluye en el acuerdo provisional alcanzado por el Parlamento Europeo, Consejo y Comisión Europea que incluye una batería de propuestas destinadas a apoyar al sector vitivinícola para afrontar los importantes retos sociales, económicos, geopolíticos y medioambientales que está atravesando y a reforzar su competitividad a futuro. En el acuerdo se autoriza a utilizar fondos comunitarios para sufragar la medida de arranque voluntario de viñedo, una medida defendida por ARAG-ASAJA.

“Es hora de dejar atrás la palabrería y centrarse en los hechos”, ha asegurado Eduardo Pérez, presidente de ARAG-ASAJA, que ha recordado el trabajo realizado por la organización durante todo este año, reclamando la medida de arranque voluntario de viñedo en los diferentes encuentros con instituciones europeas, “si el Gobierno de España no mueve ficha en este sentido, los viticultores españoles seguiremos en desigualdad con respecto a los franceses que ya van por su tercer arranque”.

Pérez ha señalado las dificultades por las que atraviesan los viticultores de Rioja, el eslabón más débil de la cadena, tras seis campañas muy complicadas y, especialmente, la última que ha venido marcada por la climatología, el mildiu, el aumento de costes de producción y que no ha venido acompañada por un incremento de precios. “Esta medida es la más rápida y eficaz para que el sector recupere el equilibrio y los viticultores, rentabilidad”.

PUESTA EN MARCHA DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA DOCA RIOJA

El acuerdo del trílogo europeo deberá ser ratificado en enero de 2026 y recoge varias de las demandas que ARAG-ASAJA ha defendido y que están incluidas en las 25 medidas que la organización junto con UAGN presentó a principios de este año y que fueron aprobadas por amplia mayoría en la Interprofesional del Vino de Rioja.

El secretario general de ARAG-ASAJA, Igor Fonseca, ha destacado el trabajo realizado por la eurodiputada riojana del Grupo Popular Europea, Esther Herranz, quien ha liderado esta medida en el Parlamento Europeo.

“Hacemos una valoración positiva pero insuficiente. Vemos de forma positiva las medidas de flexibilización de arranque y replantación de viñedo que permitirán contar con más tiempo para tomar decisiones, la restricción de nuevas plantaciones al cero por ciento, algo en lo que ARAG-ASAJA viene insistiendo desde 2016”, ha afirmado Fonseca, “así como la simplificación del etiquetado, la adaptación al mercado introduciendo vinos sin alcohol o con menor graduación…etc. Y de forma negativa, vemos que no hay un programa específico de arranque voluntario dotado con fondos comunitarios como sí lo hubo en 2009 y 2010, sino que pese a este acuerdo, es el Estado miembro quien debe tomar la decisión y esto genera desigualdad entre países, Denominaciones y viticultores”.

En lo concerniente a la DOCA Rioja, Fonseca ha insistido que pese a que se aprobaron las 25 medidas planteadas por ARAG-ASAJA y UAGN en la OIPVR, no se ha hecho nada por desarrollar el acuerdo sobre la medida de arranque. “Hace unas semanas enviamos una carta a la presidenta de la OIPVR instando a la convocatoria del grupo de trabajo que debe liderar esta medida, la petición ha sido atendida y este viernes mantendremos una reunión donde se abordará por fin la puesta en marcha de este grupo de trabajo para la aplicación en la DOCA Rioja de la medida arranque voluntario del viñedo. Es importante ir un paso por delante de las administraciones para hacerles llegar nuestros criterios con suficiente antelación”.