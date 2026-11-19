APAG Extremadura Asaja reclama a la Junta de Extremadura que adopte medidas similares a las desarrolladas recientemente en Castilla y León, donde se ha establecido un nuevo protocolo que amplía la participación de los veterinarios habilitados en los programas oficiales de sanidad animal y que abre la puerta a que se permita a los ganaderos elegir veterinario para las campañas oficiales de saneamiento.

Desde esta organización consideran necesario que los veterinarios privados habilitados puedan realizar pruebas diagnosticas y de saneamiento, siempre dentro de los requisitos y controles establecidos por la Administración.

El objetivo de esta propuesta es ofrecer a los ganaderos distintas alternativas a la hora de realizar los saneamientos de sus explotaciones, de manera que puedan optar tanto por los veterinarios de la Administración como por los veterinarios privados habilitados, incluidos los aquellos que trabajan habitualmente con sus explotaciones.

APAG Extremadura ASAJA defiende que esta posibilidad permitiría flexibilizar la organización de las campañas oficiales de saneamiento en las explotaciones ganaderas, facilitando a los titulares, que puedan ajustar las fechas de las actuaciones sanitarias a las necesidades y circunstancias de su actividad.

«LOS GANADEROS DEBEN DISPONER DE MAYORES FACILIDADES PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES SANITARIAS, PUDIENDO ELEGIR ENTRE DISTINTAS OPCIONES PROFESIONALES”

En concreto, para las pruebas de movimiento sería suficiente con un aviso de 24 horas, mientras que para el resto de pruebas de saneamiento ganadero el plazo sería de 48 horas, siempre coordinados con los veterinarios de la propia Administración.

En este sentido, consideran que la ampliación de las opciones disponibles para realizar estos controles contribuiría a mejorar la planificación de las campañas y evitar dificultades en el funcionamiento diario de las explotaciones, sin que ello suponga renunciar a las garantías sanitarias ni a la supervisión de los servicios veterinarios oficiales.

Por ello, desde APAG Extremadura ASAJA solicitan a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural que estudie y desarrolle un protocolo de habilitación de veterinarios similar al aprobado en Castilla y León, que permita avanzar hacia un modelo más flexible y adaptado a las necesidades reales de los ganaderos extremeños.

La organización insiste en que «los ganaderos deben disponer de mayores facilidades para cumplir con sus obligaciones sanitarias, pudiendo elegir entre distintas opciones profesionales y organizar las fechas de saneamiento de acuerdo con las posibilidades de cada explotación».