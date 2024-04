Rechazo a que la agricultura ecológica forme parte del primer pilar de la PAC y plantean alternativas a los agricultores sin ayudas

ASAJA Castilla-La Mancha presentará medidas al Gobierno regional para los 5.000 agricultores que no recibirán las ayudas a la producción ecológica por falta de presupuesto. Entre ellas no estará la propuesta del Gobierno regional de que la agricultura ecológica forme parte del primer pilar de la PAC, si no se destina un presupuesto suficiente para ello.

Así lo trasladará la organización agraria durante el encuentro que mantendrá los próximos días con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, después de que atendiera su petición de reunirse urgentemente para tratar este asunto.

La organización propone, entre otras medidas, rescatar los fondos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla La Mancha que no hayan sido ejecutados y, de esta manera, atender todas las solicitudes excluidas y abrir una línea de ayudas a la agricultura ecológica en 2025.

ASAJA CLM ya advirtió de esta situación cuando se puso en marcha el nuevo régimen de ayudas de la agricultura ecológica en 2023, «ya que cambiaron los criterios de priorización, que son los que definen a los beneficiarios en este nuevo periodo de compromisos, y presentó alegaciones y propuestas para que se modificara y no se quedase ningún agricultor sin su ayuda».

La superficie de ecológicas se ha incrementado notablemente motivada, entre otras razones, por las políticas europeas que establecen dentro de los objetivos de la Agenda 2030 que, para ese año, el 25% de la superficie agrícola de la Unión Europea debería producir alimentos ecológicos y, ahora, no hay presupuesto suficiente en la actual partida presupuestaria del PDR regional para atender todas las solicitudes.

RECHAZAN QUE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA FORME PARTE DEL PRIMER PILAR DE LA PAC SALVO QUE HAYA PRESUPUESTO SUFICIENTE

Ante esta coyuntura, la organización agraria vuelve a advertir de «las consecuencias que puede acarrear la falta de ayudas, no sólo en la rentabilidad de las explotaciones, sino también posibles desajustes en la oferta si se reduce la superficie de productos ecológicos o perjuicios para las actuales estructuras y operadores ecológicos».

El Comité Ejecutivo Regional de ASAJA CLM, que se ha reunido esta semana, indicaba que es momento de buscar soluciones y no culpables, haciendo referencia a la Administración regional que señalaba a Bruselas como responsable de no poner a disposición del sector suficientes fondos para esta línea de ayudas. Además, el Comité Ejecutivo acordaba presentar sus propuestas y se posicionaba en contra de que la agricultura ecológica forme parte del primer pilar de la Política Agraria Comunitaria (PAC), tal y como proponen desde el Gobierno regional, si no se destina un presupuesto suficiente para ello.

La organización plantea que se debe adecuar la demanda en el presupuesto de la PAC, tanto el primer como el segundo pilar, incrementado la cuantía en el Marco Financiero Plurianual, pero nunca financiar la agricultura ecológica desde el primer pilar si no existe una partida europea mayor para atenderla.

Por último, ASAJA CLM ha reiterado la necesidad de abrir un debate sobre la gestión de la producción ecológica en nuestro país, así como revisar las políticas agrarias para que garanticen a este tipo de agricultura un desarrollo sostenible y económicamente viable a corto, medio y largo plazo.