La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha mostrado su preocupación por la aprobación del “Protocolo General para las actuaciones de los veterinarios habilitados en los programas de sanidad animal de Castilla y León”, que aprobó la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de esta comunidad autónoma, en manos de Vox, al considerar que permitirá que veterinarios privados realicen las campañas de saneamiento, incluida la tuberculosis bovina, en lo que ven como «una privatización encubierta de los servicios veterinarios oficiales que podría perjudicar la lucha contra las enfermedades del ganado».

El texto permite que los veterinarios de explotación –contratados por los ganaderos–, de veterinarios de las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADS) o de veterinarios privados, desarrollen las llamadas campañas de saneamiento, los programas oficiales y obligatorios en España para vigilar, controlar y erradicar enfermedades animales transmisibles, como la tuberculosis bovina y la brucelosis en rumiantes.

El protocolo aprobado en Castilla y León permite que los titulares de las explotaciones elijan a cualquier veterinario entre los habilitados de toda la comunidad. Esto, que puede parecer positivo y favorable al ganadero o ganadera, encierra “riesgos importantes” para el conjunto de la ganadería española, pues traslada una responsabilidad que debería ser exclusiva de los servicios oficiales a veterinarios privados y, de forma secundaria, al propio ganadero.

PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA

“Es una privatización encubierta de los servicios veterinarios oficiales”, denuncian desde UPA. “Y además puede darse un conflicto de intereses evidente cuando es el propio ganadero quien contrata a quien debe certificar el estado sanitario de su explotación”, afirman. El propio Sindicato de Veterinarios de Castilla y León se ha mostrado también en contra de este protocolo.

UPA asegura no dudar de la profesionalidad de los veterinarios de explotación y de los veterinarios de ADS, “pero no podemos ni debemos confundir los papeles de cada uno. “El veterinario de explotación debe centrarse en acompañar a la explotación y asesorarla en todas las materias y no puede ser que de pronto, pase a ser también inspector oficial cuando quien le tiene que pagar es el propio ganadero”.

“Rebajar las garantías en sanidad animal nunca es una buena decisión para el futuro de la ganadería, aunque a corto plazo pueda parecer una ventaja”. La habilitación de veterinarios privados para funciones oficiales está prevista en la ley y puede ser útil en situaciones concretas, como ha ocurrido en emergencias sanitarias puntuales, “pero no debería convertirse en un mecanismo general”, afirman.

UPA reclama reforzar los servicios veterinarios oficiales con más medios y personal, y garantizar una buena coordinación y apoyo a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera y a sus veterinarios contratados. “Mantener un estatus sanitario óptimo y sin dudas es la mejor manera de asegurar la comercialización del ganado, tanto en el mercado interior como en el exterior”, señalan.