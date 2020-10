Rebelión del sector contra una Asociación Mundial de los Cítricos que «arruina y empobrece» a los productores españoles

Las organizaciones agrarias ASAJA Murcia, ASAJA Alicante – Jóvenes Agricultores y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) han valorado como «muy perjudicial» la Asociación Mundial de los Cítricos, ya que «arruina y empobrece» a los citricultores de toda la geografía española y consideran que «es intolerable realizar acuerdos con países que actúan de manera desleal y cometiendo ‘dumping social’ en contra de los intereses de nuestro sector».

Según ha explicado el Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, «esta alianza internacional pone en peligro la rentabilidad de nuestras producciones de cítricos, ya que no se pueden llevar a cabo acuerdos con nuestros competidores como son Sudáfrica, Egipto o Marruecos, que están pugnando de manera desleal ante la pasividad de la Unión Europea».

Además, Juan de Dios Hernández, miembro de la Junta Directiva de ASAJA Murcia, ha subrayado que «estos países quieren condenarnos a la ruina absoluta, así como desplazarnos de los principales mercados internacionales, por lo que entendemos que este tipo de alianzas son una grave amenaza para el conjunto de nuestro sector».

«NO SE PUEDEN ESTABLECER ACUERDOS CON PAÍSES QUE SOLO QUIEREN ACABAR CON NUESTRA HEGEMONÍA COMERCIAL Y ARRUINAR A NUESTROS PRODUCTORES”

Dentro del mismo contexto, el presidente de ASAJA Alicante – Jóvenes Agricultores, Eladio Aniorte Aparicio, también se ha pronunciado señalando que «no nos fiamos de los intereses que hay detrás de esta Asociación Mundial de los Cítricos que, además, se ha constituido con oscurantismo y de espaldas a nuestro sector y con un conjunto de países que son una gran amenaza comercial y fitosanitaria para los productores de cítricos de toda la geografía española».

Asimismo, el presidente de ASAJA Alicante señala que «no se pueden establecer acuerdos con países que solamente quieren acabar con nuestra hegemonía comercial y arruinar a nuestros productores, y esto no lo vamos a consentir de ninguna manera. Al mismo tiempo, no entendemos el interés de la Interprofesional del Limón y Pomelo en formar parte estas alianzas con países como Sudáfrica que mienten permanentemente y utilizan artimañas de todo tipo para introducir sus producciones en la UE, saltándose todos los protocolos fitosanitarios, como evitar realizar el tratamiento en frío para evitar la plaga de la polilla».

En este sentido, ASAJA Alicante reclama a la interprofesional AILIMPO «mayor transparencia e implicación con los agricultores, pues en ningún momento se han explicado las ventajas y desventajas de pertenecer a la Asociación Mundial de los Cítricos», asevera contundentemente Eladio Aniorte.

Por su parte, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, manifiesta la «total coincidencia» de estas tres organizaciones en un asunto tan sensible como es la sanidad vegetal. «Es inadmisible la actitud de la Unión Europea, con la complicidad del Gobierno español, a la hora de evitar la entrada de plagas y enfermedades de cuarentena que de introducirse en Europa ocasionarían pérdidas millonarias a nuestra citricultura. La Asociación Mundial de los Cítricos debería haber contado con un mayor consenso de la citricultura española. Sudáfrica ha manifestado que quiere impulsar este club para sacar ventajas comerciales en la Unión Europea y no entendemos que los socios españoles no hayan desmentido nada».

Las tres asociaciones han coincidido también en que es fundamental que desde la Unión Europea se ponga en marcha un «Plan Europeo de Control Fitosanitario», que sea más contundente y efectivo, para evitar la entrada de plagas y enfermedades que «pueden exterminar a nuestra producción citrícola».