¿Quiénes son los “Gallegos de conveniencia”? La verdad tras las medias verdades y las mentiras completas

Carmen Lence / CEO de Grupo Lence

Dicen los que han puesto en su punto de mira a nuestra empresa, que Grupo Leche Rio S.A. ha renovado contratos a sus ganaderos con precios a la baja, cosa que es verdad a medias. Ya que se les olvida mencionar que nuestra empresa tradicionalmente paga por encima de la media de Galicia. Lo que se traduce en que las ganaderías familiares que trabajan con nosotros, se han llevado a su casa hasta el mes de Octubre, en conjunto, más de 2 Millones de Euros más que las que trabajan con empresas que pagan cómo máximo la media de Galicia.

Tampoco cuentan que en España los precios de la leche en origen tienden a la baja porque son los más altos de Europa y esto hace que la industria láctea esté perdiendo competitividad tanto en el extranjero como en nuestro país. Así, las exportaciones han bajado y las importaciones aumentado inundando el país con queso de fuera. Esto, obviamente, tampoco les conviene a los ganaderos españoles.

Hace unos días, estos señores que se supone defienden los intereses de los ganaderos, nos sacan en titulares calificándonos de “hipócritas” y, por otro lado, valorando de forma muy positiva que otras empresas lácteas hayan decidido mantener su precio, “después de una negociación con los representantes de los ganaderos y las ganaderas”. Lo que me parece curioso porque por nuestra casa no se ha molestado nadie a venir a negociar nada. Me imagino que después de hablar con las empresas de fuera que menciona el articulo, no consideraron importante hablar con la única empresa gallega entre las cuatro que más leche recogen en Galicia. De hecho, la segunda empresa que más leche recoge en nuestra comunidad. Y, obviamente, no les quedó más remedio que ir directamente a insultarnos en la prensa.

También mencionan que “el precio medio de la leche cruda en Galicia esta en los 49 céntimos por litro, mientras que la media estatal se sitúa en los 51,8”, pero se les olvida aclarar, que son esas empresas que mantienen el precio de sus nuevos contratos en Galicia las que están pagando más por la leche en otras comunidades. Y quizás sea por eso por lo que no les conviene bajar el precio aún más en Galicia. Nuestra empresa, sin embargo, compra toda la leche en Galicia.

Y con toda esta muestra por su parte de un trato “justo y equiparable” al que le dan a otras empresas, estos señores, que claramente demuestran ser más “gallegos” que nadie, se permiten decir que nos “envolvemos en la bandera gallega, solo como estrategia de marketing”. O sea, que somos gallegos de conveniencia.

Resulta que el que llevemos más de 40 años creando empleo y riqueza en Galicia, que el que compremos solo a ganaderías gallegas, que transformemos todo en Galicia dejando todo el valor añadido en nuestra comunidad, que pagemos nuestros impuestos en Galicia, que lideremos iniciativas empresariales en Galicia de relevancia, siendo empresa tractora de proyectos como el PERTE lácteo, e incluso el que hayamos nacido en Galicia, no es suficiente, según estos señores, para llamarnos gallegos.

Pero cómo esta semana hemos salido en los periódicos como lo que somos, una empresa gallega estratégica para el sector lácteo de nuestra región, pues parece que han decidido cambiar el discurso y unirse a los titulares positivos, será para no desentonar. Y, lo más asombroso, es que ahora “valoran muy positivamente, que tras una negociación con los representantes de los agricultores”, me pregunto con quien habrán negociado estos señores, que hasta ahora no se han molestado ni en llamarnos por teléfono, “Leche Río anuncia que se une a las empresas que no bajan el precio”, ¿dónde hemos anunciado esto?.

De nuevo, cómo decía mi padre; “como dejes que los demás te lleven la empresa, en dos días no tienes empresa”. Si estos señores quieren dirigir Grupo Leche Rio S.A. , les invitamos a que nos hagan una oferta para comprarla y la tendremos en cuenta. Mientras tanto, esta empresa ya tiene un equipo directivo de sobrada solvencia que va a seguir dirigiéndola, como lo viene haciendo, con responsabilidad y coherencia, manteniendo su política de pagar por encima de la media de Galicia, independientemente de las presiones y los intentos de manipulación de nadie.

Entiendo que estos señores tienen la tarea de salvaguardar los intereses de los ganaderos gallegos. Sin embargo, me planteo si desprestigiando a la única empresa gallega entre las cuatro principales recolectoras de leche en Galicia, una empresa que depende completamente de los ganaderos de la región, están realmente velando por esos intereses. De hecho, si esta empresa fuera absorbida por cualquiera de las otras tres que más leche recogen en Galicia, más del 50% de la producción de leche de nuestra comunidad quedaría en manos de empresas foráneas, que hoy en día pagan más a los ganaderos de otras comunidades.

El interés de nuestra empresa lo demuestra su trayectoria creando riqueza y empleo para muchos durante mucho tiempo en nuestra comunidad. Es por lo que esta empresa no solo se envuelve con orgullo en la bandera gallega, además se pasea con la cabeza bien alta envuelta en ella. Por qué esta en su derecho. Por qué se lo gana todos los días. Por qué es una empresa GALLEGA con mayúsculas. Y por eso, con verdades completas, no tenemos miedo de enfrentamos a quien con verdades a medias y mentiras, quieren ponerse medallas a costa de nuestro trabajo y encima decidir si somos gallegos o no según su conveniencia.

