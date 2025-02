Qué podemos hacer los agricultores y los ganaderos para mejorar nuestras rentas

José Antonio Turrado / Secretario de ASAJA-Castilla y León

Recientemente el presidente regional de ASAJA, Donaciano Dujo, fue entrevistado en el programa Cuestión de prioridades, de La 7-Radio Televisión Castilla y León, entrevista como siempre interesante por el perfil del entrevistado, e interesante por los conocimientos y profesionalidad del entrevistador, José Luis Martín. Fue uno de los tertulianos, Jesús Quijano, personaje brillante del mundo de la docencia y de la política, curtido en años y en mil batallas, quien le hizo una pregunta que se salía de las habituales que uno puede esperar. Lo que le preguntó Quijano al presidente de ASAJA es si los agricultores y ganaderos podían hacer algo, además de pedir a los demás, para mejorar su propia situación.

El presidente de ASAJA fue valiente en la respuesta y dijo lo que todos sabemos y pensamos, por más que desde algunas plataformas se le haya criticado por contar las verdades del barquero. Hizo autocrítica del sector por pagar las rentas de las tierras por lo que no valen, por hacer compras de tierras que no se amortizan en toda una vida laboral, por comprar maquinaria que no necesitamos, o por sobredimensionar el caballaje de nuestros tractores.

EN NUESTRAS MANOS

Y sí, porque lo dijo nuestro presidente y porque es así, reafirmamos en este espacio para quienes no siguieron la entrevista, que está en manos de nuestros agricultores y ganaderos hacer muchas cosas para mejorar el nivel de rentas y el estatus social al que tenemos derecho a aspirar.

Ser comedidos con lo que pagamos por las tierras y los pastos es la primera lección. Cuidar la maquinaria y hacer las inversiones estrictamente necesarias debe ser la segunda. Hacer una buena gestión del personal quien tiene asalariados a su cargo puede ser la tercera. Y no olvidar los deberes propios de un buen empresario o un buen autónomo puede ser la cuarta.

Pero hay una más, que es la de gestionar, esa que tiene que ver con los papeles que tanto detestan muchos de nuestros colegas. Saber comprar y vender, gestionar la financiación más adecuada, estar al quite en todo lo que tiene que ver con la PAC y otras ayudas, y no dejar de la mano los temas fiscales, son también cuestiones claves. Apuntemos, por último, trabajar para unir el sector y no para dividirlo.

Por lo tanto, sí: los agricultores y los ganaderos podemos hacer mucho para que nos vayan bien las cosas. Más de lo que van a hacer por nosotros los políticos y las administraciones públicas. Y quien no quiera verlo, y llevarlo a la práctica, está en un gran error.