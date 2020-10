Qué pide la Eurocámara para la PAC: Renta agraria, ecoesquemas voluntarios y compensar el 10% perdido en el presupuesto

Mientras que este lunes 19 se reúnen los ministros de Agricultura de la UE para avanzar en una posición conjunta de la PAC, el Parlamento Europeo lo hará este martes para fijar su propia postura, en la que destacan muchas alternativas a las presentadas por los Estados. Entre ellas, destaca que en las peticiones de la Eurocámara para la PAC se siga apoyando la renta agraria, compensar el 10% que se ha perdido de fondos en la negociación para que el pago básico no se reduzca o que los ecoesquemas (compromisos adicionales medioambientales) sean voluntarios o que en los reglamentos de la PAC no se vayan a incluir estrategias como la denominada ‘De la granja a la mesa’ o de biodiversidad.

Después del martes, será el turno de la votación de los tres reglamentos y, previsiblemente, de numerosas enmiendas, por lo que los eurodiputados dan por hecho que el debate podría extenderse hasta el viernes. Una vez que se dé luz verde a la postura del Parlamento donde, en principio, hay acuerdo de los tres grupos mayoritarios (Partido Popular Europeo, Alianza Progresista de Socialistas y Renew), comenzará el trílogo, en el que el Consejo, la Comisión y el Parlamento tendrán que llegar a acuerdos definitivos que deberían estar cerrados antes del verano que viene si se pretende que la nueva PAC entre en funcionamiento el 1 de enero de 2023 tras más de tres años de negociaciones.

Después de la gran batalla que supuso el tema presupuestario, la condicionalidad, encaminada a asumir mayores compromisos medioambientales, es otro de los asuntos que puede presentar mayores diferencias. El principal escollo que encontrará lo que pide Eurocámara para la PAC es el porcentaje que tendrá el primer pilar, el de los pagos directos que se dedicará a este fin o, lo que es lo mismo, de cuánto será el pago adicional por llevar a cabo determinadas prácticas sostenibles.

Según recoge Silvia G. Rojo en elnortedecastilla.es, Los eurodiputados Clara Aguilera (PSOE), Juan Ignacio Zoido (PP) y Adrián Vázquez (CS) están de acuerdo en que se deben asumir más retos relacionados con la sostenibilidad pero de manera «voluntaria», dice Aguilera; «razonable», es la palabra que utiliza Zoido, mientras que Vázquez sostiene que «cuanto menos porcentaje condicionado, mejor, aunque España está muy avanzada en muchos aspectos por lo que no les va a costar asumirlo». Una vez que el Parlamento vote, en la negociación final con Consejo y Comisión se entiende que todas las partes tendrán que hacer concesiones y busquen puntos intermedios.

or su parte, Adrian Vázquez deja claro que en los reglamentos de la PAC no se vayan a incluir estrategias como la denominada ‘De la granja a la mesa’ o de biodiversidad. «No podíamos incorporar en un texto legal estas referencias porque no hay una decisión legal sobre las mismas».