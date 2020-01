La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ante el anuncio de la subida del 5,5% del salario mínimo interprofesional (SMI) pactado por el Gobierno, patronal y sindicatos para 2020, recuerda la gran distancia que existe todavía entre las rentas del campo y el resto de la sociedad.

Unión de Uniones destaca que los rendimientos agrarios medios declarados por los profesionales del sector – aquellos cuyas rentas agrarias superan el 75% de sus rentas totales – alcanzarían los 11.805 € de media durante los últimos cuatro años disponibles, por lo que se situarían un 11% por debajo del salario mínimo interprofesional de 13.300 euros brutos anuales establecido para 2020.

A nivel regional, los rendimientos agrarios de los profesionales en la mayoría de las CCAA no alcanzan el SMI acordado, siendo los casos más preocupantes los de Baleares, C. Valenciana, Galicia, Cantabria y Asturias, donde la media los agricultores profesionales no alcanzarían el salario mínimo 2020 aún teniendo en cuenta los rendimientos agrarios declarados y las rentas procedentes de otras actividades.

Piden una revisión fiscal del sistema de módulos que contemple tanto la subida actual del SMI como la actualización automática para otras subidas

En este sentido, Unión de Uniones exigirá al nuevo Gobierno la implementación de medidas efectivas que garanticen unas rentas dignas a todos los agricultores y ganaderos profesionales a nivel estatal.

“Resulta realmente complicado pagar salarios mínimos a los que tienen ingresos inferiores al mismo, como ocurre en este sector”, afirman desde la organización. “Hay que tener en cuenta, además, que esos costes en la inmensa mayoría de los casos no se pueden trasladar al siguiente escalón de la cadena, ya que ni hay precios mínimos para los productos agrarios que garanticen al menos los costes de producción ni existe suficiente rentabilidad en determinados sectores productivos para asumirlos”, añaden.

Asimismo, Unión de Uniones califica “de llamativo que la patronal y los sindicatos acuerden con el Gobierno la nueva subida del nivel del Salario Mínimo Interprofesional, y que sus filiales en el campo, ASAJA (CEOE) y UPA (UGT), se muestren críticas con las consecuencias de su aplicación hasta el punto de calificarlo de inasumible, ya que no se puede promover una cosa y estar en contra de sus consecuencias a la vez”.

Para que se pueda materializar la propuesta de subida de SMI planteada, la organización reclamará una revisión fiscal del sistema de módulos que contemple tanto la subida actual del SMI como la actualización automática cuando se produzcan las previstas para los próximos años, con el objetivo de que se tengan en cuenta unos márgenes reales para cada actividad agraria y ganadera y se aplique una fiscalidad justa para el sector.