Pulso agrario: satisfacción por el límite máximo de tributación por estimación objetiva del IRPF pero no con quien lo vende como propio

La decisión por la cual el Gobierno adaptará el cómputo de los ingresos para la aplicación del límite máximo de tributación por estimación objetiva del IRPF, revisando a estos efectos la consideración de los ingresos por compensación por IVA, ha sido muy bien recibida por todas las organizaciones agrarias, pero a la vez ha abierto un nuevo frente entre las que firmaron el acuerdo de las 43 medidas tras las movilizaciones (como han sido UPA y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos) y las que no (caso de ASAJA, que ha sido quien ha vendido este logro tributario como propio).

Fue la propia ASAJA la que la anunció el pasado jueves, ratificando su autoría en la negociación sobre estimación objetiva del IRPF que ha provocado que ahora se haya aprobado –a falta de superar el trámite de Consulta Pública–, pero tanto desde UPA como desde Unión de Uniones han recalcado que esta aprobación está incluida dentro el Acuerdo de 43 Medidas de apoyo al campo firmado en abril tras ponerse fin a las protestas agrarias y que no rubricó ASAJA.

Por eso, desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos han tirado de ironía y han calificado de “satisfactorio que organizaciones agrarias como ASAJA, que lleva meses criticando el contenido del Acuerdo firmado por UPA con Agricultura, ahora aplaudan sus medidas».

“Por fin se van dando cuenta de que este acuerdo es beneficioso para el campo”, han señalado. “Aunque es bueno y necesario tener memoria y reconocer la autoría de los logros”, recuerdan.

Por su parte, desde Unión de Uniones han sido más contundentes al indicar que «ya dijimos en su momento que el acuerdo para nosotros era un punto de partida con elementos positivos y así estamos trabajando para mejorarlo, a pesar de las críticas recibidas en su día», para añadir que «eso sí, no vale ahora que quienes no firmaron el acuerdo porque decían que no valía para nada y que eran 43 mentiras, se quieran colocar méritos que no les corresponde cada vez que una de las medidas sale adelante. Hay que tener la cara de hormigón armado».