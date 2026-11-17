El Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) ha publicado los importes unitarios provisionales revisados de las ayudas asociadas a la ganadería correspondientes a la campaña de la PAC 2026.

Estos nuevos importes mejoran los valores provisionales publicados a principios de septiembre para el cálculo de los anticipos y servirán ahora de referencia para el primer pago del saldo de las ayudas ganaderas, que podrá abonarse a partir del 1 de diciembre y alcanzar hasta el 90% de la ayuda.

OVINO, CAPRINO Y VACUNO INCREMENTAN SUS IMPORTES

Destaca especialmente la ayuda asociada a la producción sostenible de leche de oveja y cabra, que pasa de 12,49 €/animal a 15,98 €/animal, lo que supone un incremento del 27,9 %.

También aumenta de forma significativa la ayuda para los ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino de carne, que pasa de 14,46 €/animal a 17,38 €/animal, lo que representa una subida del 20,2 %.

Por su parte, las ayudas a la producción sostenible de leche de vaca registran incrementos cercanos al 10 % respecto a los importes provisionales de septiembre, al pasar de 157,96 €/animal a 173,10 €/animal en el tramo 1 peninsular y de 181,66 €/animal a 198,95 €/animal en las zonas de montaña.

Asimismo, la ayuda asociada a los ganaderos extensivos de vacuno de carne aumenta de 85,05 €/animal a 88,10 €/animal, lo que supone una mejora del 3,6 %.

Los importes definitivos se establecerán una vez que las comunidades autónomas comuniquen el número total de animales determinados para el cobro de estas ayudas.

Consulta aquí los Importes Unitarios Provisionales revisados_AAG_C2026