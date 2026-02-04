Publicados los importes unitarios provisionales de las ayudas asociadas para explotaciones de vacuno de cebo 2025

El Fega ha publicado los importes unitarios provisionales de las ayudas asociadas para las explotaciones de vacuno de cebo de la campaña 2025: engorde de terneros en la explotación de nacimiento y engorde sostenible de terneros.

Con estos importes unitarios provisionales, se podrá realizar un primer pago de la ayuda asociada correspondiente, que no podrá superar el 90% del total a pagar, siempre y cuando se hayan finalizado los controles administrativos y sobre el terreno.

Posteriormente, a partir de la información que remitan las comunidades autónomas correspondiente al número total de animales subvencionables para el cobro de las ayudas en el mes de abril, se establecerá el importe unitario definitivo, con el cual se podrá realizar el segundo pago del saldo de las ayudas al 100%

Ayuda asociada para el engorde de terneros en la explotación de nacimiento

Para los terneros cebados en la España Peninsular, el importe asciende a 35,575897 €/animal, un 10,12% superior a los importes unitarios definitivos de la campaña 2024, cuando el importe fue de 32,306277 €/animal.

Ayuda asociada para el engorde sostenible de terneros

En el cálculo de los importes unitarios provisionales, hay que tener en cuenta que el importe de la ayuda para los terneros de la región Peninsular será completo para los primeros 600 animales elegibles y el 50% del importe completo para los siguientes animales subvencionables hasta el máximo de 1.417 animales.

Con todo ello, los importes unitarios provisionales quedan establecidos de la siguiente manera: 18,835980 €/animal para el Tramo 1 (hasta 600 terneros) y 9,417990 €/animal para el Tramo 2 (de 601 a 1.417 terneros), ambos importes son ligeramente inferiores a los definitivos de la campaña 2024, siendo entonces 18,942584 €/animal el importe establecido para el Tramo 1 y 9,471292 €/animal para el Tramo 2.

