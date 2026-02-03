Provacuno lanzará una app para medir la huella de carbono del vacuno de carne en España y las emisiones de gases de efecto invernadero

La Interprofesional de la Carne de Vacuno de España, Provacuno, ha anunciado la puesta en marcha de una herramienta para conocer las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la producción del vacuno de carne en España, tanto de la producción ganadera como de la industrial.

La iniciativa entra dentro del segundo año del Plan de Promoción «Sustainable European Beef» (SEUB) que, desde el año pasado y hasta el próximo año 2027, está realizando junto con la agencia valona de promoción de la agricultura de calidad, Apaq-W, en España y Bélgica, cofinanciado con fondos europeos.

Bajo el lema «Por una Europa sostenible, la misión especial del vacuno», la campaña está dando a conocer a la ciudadanía el compromiso que tiene el sector del vacuno de carne europeo para avanzar en el Objetivo Carbono Neutral 2050 y mejorar la sostenibilidad. A su vez, la campaña también tiene el objetivo de informar al propio sector sobre las últimas tendencias y novedades disponibles para su mejora continua en el ámbito de la sostenibilidad en todas sus formas: económica, social y medio ambiental, así como lograr la reducción de emisiones y la prevención de la degradación y mejora del suelo.

UNA APP CLAVE PARA IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR

Para este segundo año, el hito más destacado será la puesta en marcha de una herramienta para conocer las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la producción del vacuno de carne en España, tanto de la producción ganadera como de la industrial, expresadas en términos de huella de carbono, con el objetivo de seguir mejorando en la sostenibilidad medioambiental. Se trata de una web app que integrará ambas partes de la producción: la ganadera y la industrial.

En marzo está previsto el lanzamiento de una app para el cálculo de emisiones, dirigida a los ganaderos, que se conectará mediante una api con los sistemas de gestión (ERPs) de la cadena de valor de producción del vacuno de carne en las granjas. Una forma de conocer de forma automatizada, rápida y precisa las emisiones de las granjas, con lo que se facilitará la toma de decisiones para reducir la huella de carbono.

En el caso de la app y la api dirigidas a los profesionales de la industria de la carne, cuya puesta en marcha se estima para el próximo mes de septiembre, también servirá para poder medir y, sobre todo, autocontrolar emisiones y poder ayudar a alcanzar el objetivo Carbono Neutral para el año 2050.