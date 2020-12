Provacuno lanza ‘La Champions de la Comida Casera’, la nueva campaña para disfrutar y acertar en Navidad con la mejor carne del mundo

PROVACUNO, Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, ha lanzado la campaña «Cenas de Navidad, la Champions de la Comida Casera», para incentivar el consumo de la mejor carne de vacuno del mundo, la nuestra, durante las fiestas navideñas. Unas fiestas que serán diferentes este año debido a la actual situación pandémica, pero en las que no debe faltar nunca la carne de vacuno, ingrediente estrella en la mayoría de las mesas de nuestro país.

La idea de la campaña es situarse en esas comidas y cenas de Navidad, en las que anfitriones e invitados pelean por preparar sus mejores platos para salir vencedores de esa especie de competición que en cada casa se organiza por preparar la receta estrella. Lo que la comunidad Fans del Vacuno ha denominado para esta campaña la «Champions de la Comida Casera».

Para ayudarnos a vencer en estas auténticas finales, Fansdelvacuno va a llevar a cabo, durante todo el mes de diciembre, distintas iniciativas, contenidos y concursos, tanto en la web www.fansdelvacuno.es como en los perfiles de Facebook, Instagram y Youtube, donde la comunidad suma ya más de 100.000 seguidores.

Por eso, ya está disponible en la web Fansdelvacuno.es el eBook de los amantes de la mejor carne, totalmente gratuita para todos los seguidores, en el que tratan de dar todo tipo de consejos para celebrar la mejor comida y cena de Navidad, y que, tanto si asistes como anfitrión o como invitado, sepas acertar. Para ello, en este libro colaboran algunos de los grandes expertos en vinos, como el responsable de la mítica Guía Peñín; cracks en el mundo de la cerveza, como el creador de Birras People; músicos expertos para amenizar la velada, como el director de orquesta Manuel Coves o el hiphopero Juancho Marqués; la megaexperta en ser anfitriona Isabel Aires, la mujer de los 6.000 protocolos; las hermanas Pombo aconsejan sobre cómo vestir la mesa y la casa navideña perfectas, mientras el diseñador español estrella Juan Duyos y la sombrerera profesional Teresa Briz recomiendan el outfit navideño perfecto. Tampoco falta el protagonismo de expertos en carne, que nos aconsejan sobre las mejores recetas posibles de vacuno, tanto entrantes como platos principales.

UN AÑO DE CARNE GRATIS POR COCINAR LA MEJOR RECETA NAVIDEÑA DE CARNE DE VACUNO

Dentro de la campaña navideña, Fansdelvacuno acaba de lanzar en su perfil de Facebook la posibilidad de ganar un año de carne gratis. Para conseguirlo, invitan a cualquier usuario a que cocine un plato navideño con carne de vacuno y compartir en foto el resultado. De ahí se elegirá el 11 ideal de participantes entre los que tengan mayor número de votos por parte de los aficionados (seguidores en la red social), mientras que un jurado experto será quien elija al triunfador final de esta Champions de la Comida Casera de los Fans del Vacuno.

Y para ayudarnos a realizar estos platos estrellas de la Navidad, en el canal de Youtube de los Fansdelvacuno varios de nuestros mejores chefs españoles han preparado sus mejores recetas navideñas para que podamos tomar nota y emularlas. El Solomilo de ternera relleno de verdura aciludadas y crema de foie del chef Javier Aranda, la Ensalada de lengua con mahonesa de atún y anchoa del madrileño Javi Estévez o el Cachopo de Ternera de Íñigo Urrechu son algunos de los vídeos que pueden verse para tomar ideas.

Además, durante todo el mes se realizarán diversas inserciones en televisiones, medios, webs, redes sociales e influencers, con el fin de potenciar la presencia de la carne de vacuno en las mejores celebraciones navideñas.

Para Javier López, director general de PROVACUNO, la campaña Champions de la Comida Casera llega en un momento crucial del año: «Después de un año tan complicado, desde PROVACUNO queremos hacer un nuevo guiño al sector, a nuestros productores, a nuestros ganaderos, a nuestros industriales, a nuestros carniceros… para que en nuestras reuniones navideñas no falte la carne de vacuno. No solo porque es un acierto y una victoria segura, como decimos en nuestra campaña, sino también porque es una forma de agradecer el esfuerzo que todos hemos realizado durante el año para que no faltase carne de vacuno en las tiendas y en todos los hogares de nuestro país».

En la web Fansdelvacuno.es se incluirán también nuevos contenidos relacionados con la mejor carne del mundo, para que en Navidad los amantes de esta carne puedan disfrutar como nunca.