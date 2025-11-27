Provacuno desarrolla una app gratuita que permite categorizar las granjas y sus estiércoles a partir de información sobre la gestión de los mismos

La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno) ha desarrollado en colaboración de la Universidad Miguel Hernández (UMH) y la Universitat Politècnica de València (UPV) una aplicación móvil de tipología DSS (Decission Support System) que permite categorizar las granjas y sus estiércoles a partir de información sobre la gestión de los mismos.
De carácter gratuito y disponible ya tanto para IOS como para Android, la app Provacuno DSS Manure ofrece al ganadero un informe a partir de una base de datos propia de caracterización de los estiércoles procedentes de vacuno de carne que vincula la tipología de manejo con diferentes categorías de granja, deduciendo la producción y composición de dichos estiércoles con fines de mejorar su gestión agronómica y medioambiental.
¿CÓMO FUNCIONA Y DÓNDE DESCARGARLA?
Mediante un árbol de decisión preestablecido, el sistema reconoce aquellas prácticas que ayudan a generar enmiendas con una mayor calidad según su composición. Además, al guardar la información, sirve como base de datos propia de forma que el ganadero puede comparar los diferentes resultados tras la aplicación de las prácticas de manejo recomendables en granja.
La app Provacuno DSS Manure forma parte de un proyecto cuyo objetivo principal es desarrollar una Propuesta de Mejores Técnicas Disponibles para el Agrocompostaje Avanzado de Estiércoles Vacunos orientadas a la mitigación del cambio climático. Para poder implementarlo, se ha diseñado un conjunto de protocolos mejorados de gestión de estiércoles de vacuno de bajo coste y viables en las granjas a corto-medio plazo. Toda esta información está recogida en una guía que se encuentra disponible en la página web de Provacuno.
A nivel de gestión de los suelos agrícolas también se ha testado el desarrollo de biofertilizantes mediante el uso del agrocompostaje generado a partir de los estiércoles de vacuno, avanzando así en la soberanía fertilizante del entorno.
Todas estas acciones contribuyen positivamente a la reducción de las emisiones de amoníaco y de gases de efecto invernadero (GEI), manteniendo el compromiso del sector por avanzar hacia la neutralidad climática.
Puedes descargar la app Provacuno DSS Manure en: