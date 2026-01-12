Protestas en Lugo y A Coruña centran las protestas este lunes 13 y canalizan el enfado agrario contra el acuerdo de Mercosur

Mientras se calma un poco la tensión en los accesos a las fronteras y en el puerto de Tarragona con las protestas agrarias, Galicia se ha convertido este lunes 13 en el foco de las movilizaciones agrarias contra el acuerdo UE-Mercosur, con manifestaciones en Lugo y A Coruña.

Cientos de productores, convocados por las asociaciones Agromuralla y Ganaderos Gallegos de la Suprema y acompañados de unos 50 tractores, se manifestaron este lunes en Lugo para rechazar la firma del acuerdo comercial, un tratado que tendría, dicen, «un grave impacto directo sobre el sector primario, el rural y el modelo productivo de nuestro país».

La protesta, que salió de delante del edificio de la Xunta de Galicia en la Ronda de la Muralla y finalizó delante de la Subdelegación del Gobierno, en el centro de la ciudad, coincidió con otros actos semejantes desarrollados en Galicia en lugares como A Coruña u Ourense, así como en distintos puntos de la geografía española y europea.

Frente a las dos Administraciones, los convocantes leyeron sendos manifiestos dirigidos tanto a la Xunta de Galicia como al Gobierno central asegurando que «la ratificación de este acuerdo tendría consecuencias irreversibles: destrucción de explotaciones familiares y pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos; despoblación acelerada del rural, afectando a la cohesión territorial y social; dependencia alimentaria exterior, reduciendo la capacidad del país para decidir que produce y que consume; entrada de productos con estándares no equivalentes, comprometiendo la seguridad alimentaria y la confianza de los consumidores; desvalorización del trabajo agroganadero, al obligar a competir con precios que ningún modelo europeo puede igualar sin perder calidad o sostenibilidad», enumeran.

CRITICAN UN ACUERDO QUE SE HACE «IGNORANDO EL RECHAZO MAYORITARIO DE LA SOCIEDAD Y DEL SECTOR AGRARIO»

Por su parte, más de un centenar de ganaderos y agricultores gallegos se han manifestado este lunes en A Coruña, con cencerros y pancartas de ‘Alimentos saludables, comercio justo ya», para protestar contra el acuerdo.

Decenas de afectados han respondido a la llamada del Sindicato Labrego Galego (SLG), que convocó una protesta delante de la Delegación del Gobierno en Galicia.

El SLG recuerda que “la Unión Europea y los países del Mercosur están a punto de firmar un acuerdo que vende la soberanía alimentaria de Europa y América Latina y que se pretende cerrar ignorando el rechazo mayoritario de la sociedad y del sector agrario”.

El sindicato denuncia que este acuerdo “beneficia los intereses de las grandes multinacionales y del agronegocio, mientras amenaza la viabilidad de la agricultura familiar y campesina a ambos lados del Atlántico”.