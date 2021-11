Protestas en Andalucía, Cantabria, CyL, Galicia, Cataluña y una advertencia: No habrá ni un litro de leche a Lactalis si no paga costes

El sector lácteo se moviliza por toda España. Este jueves 11 ha habido protestas en Andalucía, Cantabria, Cataluña, Galicia y Castilla y León con un mismo mensaje: no pueden aguantar más con los actuales precios de la industria láctea y exigen una mejor inmediata de los mismos. Aunque en esta ocasión se ha oído una amenaza que va más allá de las protestas: los ganaderos andaluces advierten de que no entregarán ni un litro de leche a Lactalis si no paga por encima de los costes de producción.

Así, los ganaderos de leche de vaca andaluces han vuelto a movilizarse en Granada ante la situación de bajos precios que lleva meses provocándoles importantes pérdidas en sus explotaciones. Convocados por las organizaciones agrarias andaluzas ASAJA, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y la OPL del Sur, unos mil productores de leche y otro centenar de ganaderos montados en tractores han recorrido la carretera Camino de Purchil hasta llegar a la sede de Lactalis Puleva, donde han mostrado su indignación por la baja rentabilidad que debe soportar el ganadero cuando vende su producto en origen.

Bajo el lema ‘Con la leche al cuello’ han denunciado frente a las puertas de la multinacional la cruda realidad que sufren día a día y han exigido a las administraciones soluciones que les garanticen precios justos por su producto. Advierten de que hasta que el Gobierno central, la industria, la distribución y, por supuesto, los productores se sienten de nuevo a la mesa para establecer una estrategia a largo plazo con medidas efectistas que den estabilidad real al ganadero de cara al futuro, no cejarán en sus protestas, que cada vez adquieren un cariz de mayor descontento por parte de los manifestantes, tal y como ha quedado demostrado en la movilización de hoy.

GALICIA DENUNCIA QUE NO SE PUEDE REPERCUTIR EL PRECIOS DE LOS COSTES, LO QUE SALVARÍA A LAS EXPLOTACIONES

En Vilalba (Lugo), decenas de ganaderos gallegos se han concentrado este mediodía a las puertas de la planta de envasado que la multinacional francesa Lactalis para reclamar una subida del precio de la leche en origen que cubra “una subida de costes de producción sin precedentes”.

Así lo ha informado el secretario de Coordinación Sectorial e Área Externa UU.AA, Félix Porto, a los medios de comunicación en esta concentración convocada por de Unións Agrarias, a la que se sumaron otras organizaciones como la Asociación Agraria de Galicia (Asaga) y el Sindicato Labrego Galego (SLG).

Además, ha augurado que el precio de determinadas materias primas necesarias para la producción en las granjas, “como abonos o fertilizantes”, puede seguir incrementándose “a medio plazo”, probablemente “en los primeros meses del próximo año”, y tampoco hay síntomas que hagan pensar en una bajada del recibo de la luz o de los carburantes.

“Cada vez se estrecha más la posibilidad de que las granjas de este país puedan hacer rentable su actividad”, ha insistido el portavoz sindical, porque los ganaderos son incapaces de repercutir en el precio de la leche esa “subida del 26 %” registrada en los últimos meses en los costes de producción, lo que ha llevado a las explotaciones a perder dinero.

DESDE CASTILLA Y LEÓN ACUSAN A LA INDUSTRIAAS LÁCTEAS POR ARRUINAR A LOS GANADEROS

Asimismo, más de un centenar de ganaderos provenientes de todas las provincias de Castilla y León se han concentrado frente a la multinacional francesa de Lactalis ubicada en Zamora para alertar que el encarecimiento de los costes y la irresponsabilidad de las industrias lácteas ahoga y arruina a los productores de vacuno de leche.

En el último año en Castilla y León han cerrado 74 explotaciones ganaderas de vacuno de leche, quedando tan solo 882 explotaciones de las 1500 que existían en el año 2015. Esta sangría es consecuencia de los bajos precios que reciben por parte de la industria, que impasible, sigue obteniendo importantes beneficios a consta de los ganaderos que “mal venden” su producción.

La Unión de Campesinos de Castilla y León apuntan a que Lactalis, multinacional francesa, tiene por objetivo hundir al sector de la leche en España para importar leche francesa.

Durante la concentración en señal de protesta se han tirado varios litros de leche frente a las instalaciones de Lactalis y se ha procedido a donar a Cruz Roja 500 litros de leche Cooperativa Mesenor procedente de ganaderos de nuestra tierra.

EN CATALUÑA SE EXIGE AL GOVERN QUE SE IMPLIQUE EN ESTA CRISIS Y DÉ SOLUCIONES

Miembros de JARC, UP y Vaquers de la Plana de Vic se han concentrado este jueves ante la sede central de Lactalis en Mollerussa (Lleida), para seguir denunciando la situación de “abuso” que, a su juicio, vive el sector lechero.

Según han informado desde el sindicato agrario de JARC consideran que los precios y la situación de “24 horas de explotación” de los productores es una “esclavitud del siglo XXI”.

“Los productores de leche tienen que estar disponibles las 24 horas en la explotación, no pueden poner precio ni a lo que compran ni a la leche que venden, y eso está llevando a muchos ganaderos al borde de la quiebra”, afirman desde JARC.

Por ello, exigen al Govern que asuma que “la grave crisis que sufre el sector lechero catalán es una crisis de país”, y que deben intervenir para solucionarla, ya que “si la situación no se revierte de forma inmediata, en los próximos 6 meses muchas explotaciones catalanas se verán empujadas a su cierre con una gran carga de deudas pendientes”.

CANTABRIA ADVIERTE DE QUE «SI ESTO NO SE SOLUCIONA EL SECTOR SE VA A EXTINGUIR»

Los ganaderos de Cantabria que se dedican a la producción de leche se han concentrado con sus tractores este jueves frente a la fábrica cántabra de Nestlé, en La Penilla, para denunciar la «crítica» situación que está viviendo este sector.

«Si esto no se soluciona pronto es un sector que se va a extinguir», han asegurado a Efe los ganaderos, que explican que están cobrando la leche al mismo precio que hace 35 años, lo que ven «injusto» ya que a día de hoy los costes de producción superan los 40 céntimos.

Jose Ramón es ganadero en la localidad de Suesa y señala que son ellos los que producen los alimentos y «los que menos pintan para todo el mundo», a pesar de que trabajan todos los días del año con animales para abastecer de comida a los vecinos.

Lo mismo opina el ganadero Eloy Entrecanales, de la zona occidental de Cantabria, que no entiende «a dónde quieren llegar los políticos», porque los están «arruinando» con los precios de la leche, que no permiten cubrir los costes.

«Que hagan cumplir la norma de la cadena alimentaria y que respeten un poco el trabajo y la herencia que hemos recibido. Quedamos cuatro, no sé al final la cadena alimentaria donde va a quedar. Al final como las mascarillas, nos daremos cuenta de que no hay fabricantes y tendremos que traer los alimentos de otros países», ha avisado.