Prorrogada hasta el 9 de noviembre la época de peligro medio de incendios forestales en el medio natural de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha prorrogado la declaración de época de peligro medio de incendios forestales en toda la Comunidad desde el 1 hasta el 9 de noviembre, ante la persistencia de unas condiciones meteorológicas que mantienen elevado el riesgo de incendios en el medio natural.

Según la Resolución publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, la medida se justifica por la elevada probabilidad de que continúe el bloqueo anticiclónico durante la primera semana de noviembre, una situación caracterizada por la estabilidad atmosférica, la ausencia de precipitaciones y la persistencia de bajos niveles de humedad relativa, factores que favorecen el incremento del riesgo de incendios forestales.

La declaración de peligro medio ya había estado vigente entre el 13 y el 31 de octubre debido a las altas temperaturas registradas para la época del año, la escasez de lluvias, la sequía acumulada y la previsión de vientos moderados en distintas zonas de la Comunidad.

Durante este periodo se aplicarán las medidas previstas en la normativa autonómica para la época de peligro medio, que incluyen restricciones al uso del fuego y a otras actividades susceptibles de provocar incendios forestales. La Junta insiste en la necesidad de extremar las precauciones en las labores agrícolas, ganaderas y forestales, así como de respetar las limitaciones y medidas preventivas vigentes.

RECORDATORIO SOBRE LAS QUEMAS CONTROLADAS DE RASTROJOS POR MOTIVOS FITOSANITARIOS La declaración de época de peligro medio no suspende las quemas controladas de rastrojos autorizadas como medida fitosanitaria para la campaña 2026/2027, que podrán seguir realizándose previa comunicación a la Administración con al menos 48 horas de antelación y cumpliendo las condiciones establecidas. No obstante, esta posibilidad no se aplica en los montes ni en los terrenos rústicos situados a menos de 400 metros de los mismos, donde sigue vigente la prohibición de quema de rastrojos prevista en la normativa de prevención de incendios forestales.

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