Propuestas del sector ante la peste porcina africana: exigen un control de censos de jabalíes para la prevención y control de la enfermedad

La aparición de un foco de peste porcina africana en jabalíes muertos, en una comarca de la provincia de Barcelona, después de tres décadas sin presencia del virus en nuestro país, pone de manifiesto el papel relevante que juega la fauna salvaje en la difusión de enfermedades que son comunes con las especies domésticas, algo que Asaja CyLA lleva años denunciando, sobre todo con motivo del programa de erradicación de la uberculosis bovina, por lo que exige un control de censos de jabalíes para la prevención y control de estas enfermedades.

El sector ganadero de porcino español es referente mundial en su sistema productivo, y parte del éxito se debe al estricto control sanitario y de bioseguridad que se lleva a cabo en las granjas. En Castilla y León la bioseguridad es mayor, si cabe, debido a que las granjas son más modernas, y las instalaciones, además de más distantes entre sí, se han construido con las últimas exigencias normativas, pensadas sobre todo con un fin medioambiental y sanitario. ASAJA de Castilla y León considera que poco más puede hacer el sector ganadero para evitar la entrada del virus en la cabaña porcina, pero aún así, el sector está a disposición de las autoridades sanitarias, del Estado y de la Comunidad Autónoma, para revisar protocolos si se considera necesario.

Lo que realmente ha cambiado en las últimas décadas, desde que se erradicó la PPA en España, ha sido el censo de jabalíes, tanto en número –hace tres décadas eran una décima parte de los de ahora–, como en su expansión por todo el territorio –en aquella época su hábitat era únicamente el monte y la dehesa–. Por esta razón, y por su papel decisivo en la difusión de la enfermedad, el plan de control y en su caso de erradicación tiene que ser distinto al aplicado en su día, y debe tener como principal objetivo la vigilancia y control de la enfermedad en los jabalíes, algo que pasa necesariamente por un control de los censos de este suido silvestre en Castilla y León y en el resto de España. En este sentido, ASAJA exige a la Junta y al Estado que con carácter de urgencia diseñen un plan de actuación dotado de medidas y de presupuesto económico suficiente.

Por último, ASAJA de Castilla y León quiere resaltar «la importancia económica y social del sector porcino en esta comunidad autónoma, que sustenta una potente industria agroalimentaria, y que es el gran consumidor del cereal, principal producto agrícola en nuestra tierra. Los perjuicios para el sector ganadero no son tanto los derivados de un sacrificio masivo de animales si el virus llega a determinadas explotaciones, como de una hipotética caída de las ventas por limitaciones a la exportación que puedan llegar de terceros países».