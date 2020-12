Propuesta para que se tengan en cuenta los costes de producción al contratar un seguro agrario

La organizacion agraria UPA ha aplaudido que se incrementen las ayudas a los seguros agrarios, pero recuerda que el sistema necesita reformas urgentes para ser más eficaz, por lo que plantea que que se tengan en cuenta los costes de producción al contratar un seguro agrario.



Los seguros agrarios deben adaptarse a la realidad del campo y evolucionar con el tiempo. Es lo que ha transmitido la organización agraria UPA al Ministerio de Agricultura, tras la aprobación del 42º Plan nacional de Seguros Agrarios. Los seguros son una herramienta clave para los agricultores y ganaderos españoles, pero su contratación es costosa y muy desigual según el sector del que se trate.

Los Presupuestos Generales del Estado incrementarán notablemente la partida destinada a apoyar la contratación de seguros agrarios. Tras años de recortes, UPA cree que esta es una medida “urgente y necesaria” para salvaguardar el sistema que permite a agricultores y ganaderos asegurar sus producciones y aportar algo de garantía a un trabajo “ya de por si incierto”.

Los PGE 2021 destinarán 40 millones más a abaratar el seguro. Un gesto que los agricultores aseguran agradecer. Pero UPA va más allá, y propone que las ayudas a la contratación, tanto las gubernamentales como las que articulan las comunidades autónomas, no se destinen por igual a todos los agricultores, sino “que se ayude más a quien más lo necesita, a los pequeños y medianos agricultores de carácter familiar”. También proponen que se tengan en cuenta los costes de producción a la hora de calcular el precio de las pólizas, y no la media de los últimos años, como se hace ahora al contratar un seguro agrario.

UN NUEVO SEGURO PARA EL OLIVAR

UPA ha anunciado que participará en los trabajos de reforma del seguro de olivar, un sector con muy bajo aseguramiento. “España no puede permitirse que sus olivares no estén asegurados. Si los agricultores no confían en el seguro es porque este no se adapta a sus necesidades”, han señalado.

Sobre la adaptación de los seguros agrarios al creciente fenómeno del cambio climático, UPA cree que es imprescindible ajustar el sistema de seguros agrarios a los efectos del calentamiento global, garantizando un nivel de cobertura mínimo ante grandes eventos y permitiendo, además, un aseguramiento a la carta según sectores y sensaciones de riesgo. “Y todo ello en unas condiciones de precios razonables para los productores”.

UPA propone diferenciar los siniestros extraordinarios derivados de acciones climáticas anormales y que tienen una justificación en este proceso de cambio climático de aquellos siniestros “normales”. “El tratamiento debe ser distinto tanto a la hora de pagar las indemnizaciones, como de calcular las primas”.

UPA ha concluido pidiendo a las Comunidades Autónomas que tomen nota del incremento presupuestario y destinen más partidas a apoyar la contratación de seguros en sus respectivos ámbitos territoriales.

Cabe recordar que UPA mantiene y actualiza el sitio web camposeguro.es, con la financiación de ENESA, que recoge numerosa información y presta servicios a los agricultores y ganaderos en relación con los seguros agrarios.