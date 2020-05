Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos considera insuficiente la prórroga a la maquinaria agrícola de pasar la ITV hasta el 10 de noviembre que se plantea por lo que reclama una prórroga de un año.

Unión de Uniones considera que este plazo es demasiado corto teniendo en consideración que son muchas las inspecciones que se quedaron pendientes desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo.

La organización ya pidió el 22 de abril al Ministerio de Industria que diera un año de moratoria para pasar la ITV en la maquinaria agrícola a la agricultura, fruto del cierre de las estaciones de ITV debido al Estado de alarma.

En este sentido, las estaciones móviles para pasar la ITV en la maquinaria agrícola suelen pasar una vez al año en los diversos municipios agrarios y su cierre dificultaría la reprogramación

La publicación de la Orden SND / 413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la ITV de vehículos, ha supuesto un avance al regular una prórroga específica para pasar la ITV a la maquinaria agrícola hasta el 10 de noviembre, pero no es un plazo suficiente, por lo que insisten en una prórroga de un año.

Unión de Uniones considera que la prórroga otorgada hará que aquella maquinaria agrícola, que ya no se volverá a usar hasta la próxima campaña agrícola del año 2021 y que, por tanto no circulará, pueda esperar el año próximo a pasar la ITV, por lo que la organización defiende el año de moratoria en caso de que las estaciones ITV no puedan absorber toda la demanda para una mayor eficiencia y organización.

Moratoria también para equipos de tratamiento de productos fitosanitarios

Unión de Uniones ha pedido al Ministerio de Agricultura que también prorrogue las inspecciones en los equipos de tratamiento de productos fitosanitarios, tal y como ya lo ha hecho el Ministerio de Industria.

Desde noviembre de 2016, los equipos de aplicación de productos fitosanitarios, también tienen la obligación de pasar una inspección técnica, para cumplir con la normativa del uso sostenible de productos fitosanitarios (excepto las carretas de menos de 100 litros y mochilas ).

Asimismo, la organización también pedirá que para el cálculo del plazo de validez de la ITV se tenga en cuenta la fecha a partir de la cual el usuario puede volver a pasarla y no la fecha de caducidad del certificado, tal y como indicó el Ministerio, dado que no se ha podido pasar por una decisión ajena a la voluntad del usuario de la maquinaria agrícola.