Propuesta de ayudas directas para las ganaderías afectadas por la lengua azul y refuerzo de las medidas sanitarias

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos propone ayudas directas para las ganaderías afectadas por la lengua azul y un refuerzo de las medidas sanitarias. La sectorial de ovino y caprino presentará una serie de observaciones enfocadas en lograr una mejora en la gestión de la enfermedad y un mayor apoyo a los sectores afectados para su preparación ante la misma.

La organización presentará estas propuestas como observaciones al proyecto de Orden que actualiza la normativa en torno a la lengua azul, en las que contempla concretamente, entre otras, ayudas directas y un refuerzo de medidas sanitarias.

En este sentido, pone de manifiesto el difícil punto en el que se encuentra el sector ovino, y el bovino en menor medida, ante la incidencia y avance de los serotipos de lengua azul a los que se enfrentaban los ganaderos hasta ahora en España (1, 4 y 8 que en esta última campaña se ha presentado con mayor agresividad) y la aparición del serotipo 3, con una mayor mortalidad en ovino y posibles pérdidas de producción en vacuno.

Ante todo, Unión de Uniones remarca que esta enfermedad en ningún caso afecta al hombre, siendo seguro el consumo de productos de vacuno y de ovino y caprino.

La organización profesional agraria reclama por un lado el desarrollo de un programa de ayudas directas para las ganaderías afectadas para compensar las pérdidas por lengua azul, dada la mayor agresividad de algunos serotipos y la irrupción del serotipo 3, que provocaría mortalidades importantes en ovino, además de pérdidas de producción en vacuno.

José Antonio Martínez, ganadero y responsable de ovino y caprino de leche de Unión de Uniones indica al respecto «Francia ha puesto en marcha un presupuesto importante para ganaderos afectados, desde España se debe trabajar en la misma línea y prepararnos para dar una respuesta rápida a los ganaderos que puedan verse afectados o ya lo estén».

PIDEN MAYOR PLANIFICACIÓN DE LAS CCAA EN LA COMPRA DE VACUNAS

Desde el punto de vista sanitario, la organización considera que la gestión actual sitúa al sector siempre por detrás de la enfermedad. En este sentido, Unión de Uniones presenta varias propuestas.

En primer lugar, considera inaceptable que las Comunidades Autónomas planifiquen compras de vacunas para vacunación obligatoria en números de dosis menores que la cabaña ganadera que, por los registros de animales, saben bien su número. «No puede ser que nos encontremos en zonas de vacunación obligatoria, con restricciones a movimientos de animales sin vacunar, y las CCAA no planifiquen un abastecimiento suficiente, dan al traste con el objetivo de conseguir una amplia cobertura vacunal», apunta José Puig, ganadero y responsable de ovino y caprino de carne de Unión de Uniones.

También plantean la sufragación del coste por parte de las administraciones de la vacunación incluso en zonas de vacunación voluntaria, lo que permitiría conseguir avances importantes en la prevención de la aparición de nuevos focos en zonas aún no afectadas. Asimismo, reclama un rápido desarrollo de vacunas polivalentes en zonas afectadas por más de un serotipo, de cara a garantizar una menor incidencia de la vacunación sobre los animales.

Desde el punto de vista de la entrada de animales desde otros países, Unión de Uniones reclama que las mismas exigencias que se toman en sanidad animal en España, se reclamen a animales que se importen a España, dado el carácter transfronterizo de esta enfermedad, la organización considera que los esfuerzos deben ser los mismos para no socavar el control de la lengua azul.

Unión de Uniones también reclama al Ministerio que coordine, junto a Comunidades Autónomas y Seprona la puesta en marcha de un Plan anual de refuerzo de vigilancia sobre explotaciones de ovino y caprino no registradas. Estos pequeños rebaños ilegales, que en algunas CCAA alcanzan un volumen importante, al no figurar en los registros, no se contemplan en las campañas de vacunación obligatoria ni en medidas sanitarias de movimientos de animales, dando al traste los esfuerzos de sector y administración en la lucha contra la lengua azul.