Propuesta de apoyo a los agricultores y ganaderos locales en los ayuntamientos en una apuesta por la agricultura de cercanía y la calidad

COAG Andalucía trasladará a los ayuntamientos andaluces una moción destinada a reforzar el vínculo entre las corporaciones locales y el sector agrario, con el objetivo de impulsar la agricultura y ganadería de cercanía y dar mayor visibilidad a los productos de calidad que se producen en cada municipio.

La iniciativa, que será presentada a través de las uniones provinciales, propone un marco de colaboración que permita desarrollar acciones de promoción, sensibilización y apoyo a la actividad agrícola y ganadera en el ámbito local.

Este planteamiento se inspira en la experiencia que ya se ha puesto en marcha de forma pionera en Chiclana, donde el Ayuntamiento y la Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes, miembro de COAG-, firmaron recientemente un convenio que promueve la producción local y la proyección de los productos de la huerta chiclanera.

Durante el acto de firma, el secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, destacó que se trata de “una iniciativa a replicar en toda Andalucía, un acuerdo que permite que tengamos identificados claramente los productos de kilómetro cero y que supone una reducción importante del IBI a los agricultores de Chiclana, siendo una apuesta en lo local por la agricultura de cercanía y los productos de calidad”.

Ávila subrayó también la importancia de que los productos locales lleguen no solo a la ciudadanía del municipio, sino también a quienes visitan la comunidad, señalando que “Andalucía está recibiendo 37 millones de visitas de todo el mundo y esas visitas tienen que ver nuestros productos, nuestros alimentos de calidad, porque al final van a ser nuestros principales prescriptores a nivel mundial”.

En la moción que COAG Andalucía pondrá a disposición de los ayuntamientos se recogen propuestas que abarcan el desarrollo de acciones de promoción de productos locales, la organización de ferias y actividades gastronómicas, la participación del sector agrario en iniciativas formativas y de empleo y el estudio de posibles medidas y bonificaciones municipales orientadas a modernizar y hacer más sostenibles las explotaciones.

La iniciativa pretende, en palabras del propio Ávila, “pasar de hablar permanentemente a hacer cosas concretas como ésta”, y facilitar que los ayuntamientos cuenten con un documento base que puedan estudiar y adaptar a sus necesidades, tomando como referencia el acuerdo ya implantado en Chiclana.

Por último, COAG Andalucía expresa su confianza en que esta propuesta pueda ser valorada positivamente por los ayuntamientos andaluces y señala que, «desde el diálogo y la colaboración institucional, resulta posible avanzar en la puesta en valor de la agricultura y la ganadería, actividades con la función social de alimentar a la población, que forman parte del patrimonio económico, social y cultural de Andalucía, que mantienen vivos nuestros pueblos, que son motor económico, generadores de empleo y riqueza, que fijan población al territorio y cuidan el medio ambiente».