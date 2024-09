Proponen una nueva clasificación de explotaciones para el diseño eficiente de políticas agrarias basada no en cómo son sino en qué producen

Actualmente las políticas agrarias, incluyendo la propia PAC, clasifican las fincas agropecuarias según variables estructurales como la localización, el tamaño o su orientación productiva. Estas políticas tienen que fomentar un equilibrio entre el desempeño económico y ambiental para que haya una producción de alimentos sostenible en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello, deben adaptarse de manera eficaz a las explotaciones de los diferentes sistemas agrarios. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Córdoba propone una nueva clasificación de explotaciones para el diseño eficiente de políticas agrarias en función de su desempeño económico y ambienta.

Tras observar que la clasificación actual no tiene en cuenta la gran variedad fincas que existen, un equipo del grupo WEARE de la Universidad de Córdoba, formado por los investigadores José A. Gómez-Limón, Jaime Martín-García y Rubén Granado-Díaz, ha desarrollado un nuevo enfoque de tipología de explotaciones agrarias en función de su desempeño económico y ambiental que sirva para un diseño eficiente de políticas agrarias.

Este nuevo enfoque deja a un lado cómo son las granjas para tener en cuenta qué es lo producen, tanto para el agricultor como para el conjunto de la sociedad. Usando como ejemplo el sector español de los cultivos herbáceos de secano, el equipo eligió una serie de indicadores relacionados con el desempeño económico (productividad, rentabilidad y viabilidad) y ambiental (biodiversidad y emisiones de gases de efecto invernadero) que sirvieron de base para elaborar un modelo estadístico que clasifica las granjas según un desempeño parecido.

Con esa clasificación se identificaron tres grupos de explotaciones en función de si obtenían mejores resultados en su indicador económico, en el ambiental o en ambos: «explotaciones económicamente sostenibles», «explotaciones climáticamente sostenibles» y «explotaciones de desempeño mixto».

«Este enfoque para la construcción de tipologías de explotaciones puede ser útil para la formulación de políticas, ya que permite una mejor evaluación de cómo las fincas contribuyen al logro de los objetivos de las políticas», sostiene el investigador Gómez-Limón. De esta forma, los tres tipos de explotaciones sirven para comprender la heterogeneidad existente en el sector agrario español de cultivos herbáceos de secano, facilitando el diseño de instrumentos políticos más eficientes. «Proponemos que estos tipos de explotaciones sean considerados grupos objetivo diferenciados sobre los que se apliquen instrumentos específicos teniendo en cuenta su desempeño económico y ambiental», concluye Gómez-Limón.

La investigación, publicada en la revista científica Journal of Environmental Planning and Management, ha sido financiado por los proyectos TRANSECOag (ProyExcel_00459, Proyectos de investigación orientados a los retos de la sociedad andaluza, convocatoria de 2021) y FARMPERFORM (PID2022-136239OB-I00, Proyectos de Generación de Conocimiento, convocatoria de 2022) y por la Universidad de Córdoba a través del contrato predoctoral de Jaime Martín-García en el marco de su Plan Propio de Investigación.

Referencia:

Gómez-Limón, J. A., Martín-García, J., & Granado-Díaz, R. (2024), «Building a typology of farms based on their performance: a tool to support agricultural policy-making», Journal of Environmental Planning and Management, 1–27. https://doi.org/10.1080/09640568.2024.2391060.