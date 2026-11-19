Ante la obligatoriedad, el próximo 1 de enero, del Cuaderno Digital de Explotación, UPA exige a todas las Administraciones que se pongan de acuerdo, contando con el sector, para diseñar un sistema que simplifique la vida a los agricultores, frenando cualquier tipo de sanción hasta que entre en vigor la nueva PAC para dar un periodo transitorio y de adaptación a los agricultores al nuevo sistema.

“Un dato, una introducción, tres aplicaciones conectadas”. Bajo este sencillo concepto la UPA reclama a todas las Administraciones un sistema único aplicable a todos los agricultores que permita simplificar los trámites y lograr que la gestión del cuaderno de explotación se convierta en una herramienta y útil «y no en un nuevo y tedioso trámite».

El reglamento europeo establece que a partir del próximo mes de enero será obligatorio el registro electrónico de los productos fitosanitarios que se apliquen en las explotaciones agrícolas. UPA ha descrito un panorama de incertidumbre y preocupación entre los profesionales del campo a este respecto. “Necesitamos mucho más apoyo, asesoramiento y coordinación. Desde luego reclamamos que no se aplique ningún tipo de sanción”, han señalado.

EL CUADERNO DE EXPLOTACIÓN NO RESPONDE A LAS NECESIDADES REALES DEL SECTOR Y “VA A SUPONER UNA CARGA ADMINISTRATIVA INNECESARIA”

La organización agraria ha explicado que el esquema de trabajo previsto por Gobierno central y Comunidades Autónomas no responde a las necesidades reales del sector. “Va a suponer una carga administrativa innecesaria”, en su opinión, pues se pretende obligar a modificar cada año los cultivos en el registro de explotaciones al inicio de campaña para poder descargar las “declaraciones gráficas de cultivo” al cuaderno de explotación e incorporar después los tratamientos fitosanitarios, sin asegurar la interconexión con las aplicaciones de solicitud de la PAC.

El sistema planteado a día de hoy obliga a que el usuario o técnico maneje tres programas diferentes: el registro, el cuaderno de explotación y la aplicación para solicitar la PAC., sin garantizarse la interoperabilidad entre aplicaciones. Frente a esto, UPA exige crear un sistema en el que las diferentes aplicaciones (CUE, REA, SGA) sean interoperables y donde cada una de ellas tenga una misión:

REA: debe ser el registro de referencia de la base territorial relativamente estable de la explotación. Solo se accedería para altas, bajas o modificaciones de superficies y delimitaciones gráficas.

CUE: al inicio de la campaña descargaría la base territorial actualizada y las DGC del REA. A partir de ahí sería el verdadero cuaderno de campo: agricultores y técnicos registrarían a lo largo de los meses los cultivos reales, sus cambios y todas las actividades pertinentes. Las aplicaciones móviles del cuaderno facilitarían anotaciones próximas al momento en que ocurren.

SGA: en el periodo de solicitud PAC recibiría desde el CUE la información relevante. El sistema aplicaría sus filtros y controles de declaración, y el técnico solo completaría los extremos específicos de la solicitud. Una vez validada y registrada, la información de cultivos por DGC se comunicaría al REA sin nueva introducción manual.

UPA exige a Gobierno y Comunidades Autónomas que convoquen un grupo de trabajo contando con las organizaciones agrarias para que los y las agricultores no tengan que realizar más de una vez la misma tarea. “Es de lógica”, sentencian. Además, piden que se frene cualquier tipo de actividad sancionadora hasta que llegue la nueva reforma de la PAC.

“Frente a la lógica de los despachos debe primar sin duda la del campo”, aseguran desde UPA. “La digitalización y con ella el cuaderno de campo es una herramienta fundamental para ayudar al agricultor a tomar decisiones. Este es el espíritu que debe impulsar el diseño de las aplicaciones relacionadas con el cuaderno de campo. Hasta que todas las aplicaciones no estén bien conectadas y nos aseguremos de que el cuaderno no supone una mayor carga burocrática, debemos evitar cualquier penalización en esta materia”, han sentenciado.

UPA trabaja con el objetivo de que el cuaderno de explotación sea una herramienta para impulsar una agricultura basada en datos, más digitalizada, sostenible y eficiente, y no un mero sistema de control de la Administración.