Proponen la gratuidad de las inspecciones técnicas de vehículos para la maquinaria agrícola o que el coste lo asuman las CCAA

Unió de Pagesos ha pedido que las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) para la maquinaria agrícola de la que sea titular el campo catalán sean gratuitas en sus propuestas dentro del proceso de participación pública sobre la regulación de la prestación del servicio de ITV en Cataluña. En caso deno acpetar esta propuesta, plantean que su coste lo asuman las propias CCAA.

La organización reclama desde hace años en el Gobierno del Estado, tanto con el PP como con el PSOE y Podemos, que haga uso de la facultad que permite la Directiva 2014/45 / UE para que se exima de haber de pasar la ITV a la maquinaria agrícola, tal como han hecho otros países europeos. Incluso, ha trasladado, en este sentido, una propuesta de enmienda en la tramitación de la Ley de la cadena alimentaria que actualmente se está tramitando en el Congreso de Diputados. Sin embargo, teniendo constancia del rechazo de los Ministerios de Agricultura y de Industria a esta propuesta, Unió de Pagesos pide al Gobierno de Cataluña que asuma el coste.

La organización considera que la agricultura catalana, al igual que sucede en todo el país, ya contribuye, y con creces, a una serie de servicios a la sociedad no remunerados por el mercado ni tenidos en cuenta por la Administración tiene a la hora de evaluar el esfuerzo fiscal que realiza: mantenimiento del equilibrio territorial, un paisaje ordenado, prevención de los incendios forestales, preservación y fomento de la biodiversidad. Además, hay que recordar que los agricultores producen alimentos sanos y seguros, tanto para el medio como para la ciudadanía, y respeta el bienestar animal para garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos. Aunque la producción de alimentos sí se remunerada por el mercado, muchas veces lo es de manera insuficiente.

Unió de Pagesos ha pedido una mejora del servicio de ITV móvil para que ninguna máquina ni tractor agrícola deban desplazarse más de 15 kilómetros para realizar la inspección, como ocurre actualmente con las inspecciones de equipos de aplicación de fitosanitarios. La organización también reclama que ninguna ITV móvil se pueda negar a realizar inspecciones tractores (algunas no prestan el servicio a tractores que pueden superar los 40 km / h) y que no sea necesario retirar las palas del tractor al efectuar la inspección , del mismo modo que no es necesario retirar otros arreos como cultivadores o equipos como picadoras, segadoras o botas de aplicación de fitosanitarios.

Finalmente, Unió de Pagesos también ha pedido que la ley permita flexibilizar los requisitos que se pide para prestar el servicio delas inspecciones técnicas de vehículos en la maquinaria agrícola con el objetivo de que cooperativas, organizaciones de productores, asociaciones de defensa vegetal y las propias organizaciones profesionales agrarias puedan prestar este servicio a la agricultura.