Proponen cambiar el criterio de despoblación en las ayudas al viñedo por perjudicar a las principales zonas productoras

ASAJA Toledo ha lamentado que la modificación de las bases reguladoras de las ayudas a la reestructuración de viñedo, publicada mediante la Orden 152/2026, no corrija el principal problema que vienen encontrando los viticultores de la provincia en las últimas convocatorias: unos criterios de priorización, en concreto el de la despoblación, que penalizan a agricultores de las principales zonas productoras y que, en la práctica, dejan fuera proyectos de explotaciones viables.

Para ASAJA Toledo, «mientras no se revise el criterio de despoblación, uno de los factores que más ha perjudicado a las principales zonas productoras, como es el caso de la comarca de La Mancha en Toledo, los viticultores de estas localidades seguirán teniendo muy difícil alcanzar la puntuación que les permita optar a las ayudas». La organización agraria denuncia «la contradicción que supone penalizar precisamente a municipios donde la viticultura ha sido y continúa siendo una actividad fundamental para fijar población».

La organización agraria valora de manera positiva la modificación por la que se conceden 20 puntos a jóvenes, mujeres y Agricultores a Título Principal (ATP) cuyas solicitudes hayan sido denegadas en la convocatoria de 2026 por falta de presupuesto. No obstante, esta mejora se ve contrarrestada por la reducción de dos puntos en la mayoría de los criterios ya existentes, como los planes colectivos, los seguros agrarios o la producción ecológica.

Asimismo, considera que «esta política de baremación no tiene en cuenta el papel que desempeña la viticultura en el desarrollo rural. En muchos municipios, el viñedo sostiene explotaciones familiares, genera empleo directo e indirecto y ha permitido consolidar una potente industria agroalimentaria vinculada a la transformación y comercialización del vino, creando oportunidades económicas y contribuyendo al arraigo de la población».

ASAJA Toledo advierte de que «la lucha contra la despoblación no puede limitarse a apoyar a los municipios que presentan mayores índices de pérdida de población. También debe favorecerse el mantenimiento de la actividad en aquellos territorios que han conseguido frenar esa pérdida, precisamente gracias a sectores productivos como el vitícola, cuyo papel en la fijación de población debe reconocerse y apoyarse».

PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA UNA NUEVA CONVOCATORIA

Por otra parte, aunque se valora que se dé prioridad a proyectos denegados en la anterior convocatoria, resulta difícil entender que se prepare una nueva línea de ayudas cuando todavía no se ha resuelto la anterior al 100% y ya se sabe que en la provincia de Toledo se ha rechazado alrededor del 70% de las solicitudes por falta de presupuesto.

Por eso, denuncian que «esta situación va más allá de una simple denegación administrativa. El retraso en la resolución de los expedientes de la convocatoria de 2026 ha llevado a muchos agricultores a asumir gastos para preparar sus proyectos, así como a reservar planta con la expectativa de acceder a estas ayudas, ocasionándoles, además, perjuicios económicos».

ASAJA Toledo considera imprescindible conocer la dotación presupuestaria de la próxima convocatoria antes de realizar cualquier valoración sobre las posibilidades reales de los solicitantes. La organización cree que no puede dar por ciertas las afirmaciones que se están trasladando desde la Administración mientras no se conozca oficialmente la cantidad que se destinará a estas ayudas y se compruebe que resulta suficiente.

En este sentido, la pide que la nueva línea de ayudas cuente con una dotación económica adecuada al volumen de solicitudes previsto y que permita atender todas las peticiones de agricultores profesionales, jóvenes y mujeres, independientemente del municipio donde se encuentre su explotación. «Las modificaciones introducidas en las bases reguladoras pueden ser positivas, pero deben ir acompañadas de recursos económicos suficientes para que se traduzcan en ayudas reales».