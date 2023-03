Productores de espárrago verde de Granada darán un plantón a Planas en su visita a la Interprofesional por dejarlo fuera de la PAC

Las tensiones entre el sector agrario andaluz y el ministro de Agricultura, Luis Planas, se volverá a visualizar este jueves en Granada, donde los productores de Asaja le darán un plantón en su reunión con la Interprofesional del Espárrago Verde, tanto por los efectos de la PAC en la provincia como porque el propio espárrago se ha quedado fuera y no tiene la posibilidad de acogerse a uno de los ecoregimenes al considerarse ahora como un cultivo permanente y no plurianual.

Por eso, el secretario general de ASAJA Granada, Manuel del Pino, ha declinado asistir a la reunión del ministro con los miembros de la Interprofesional del Espárrago Verde, motivo de su visita a la ciudad, aunque le invita para la próxima «a que venga a escuchar las quejas de todos nuestros agricultores y ganaderos por la lesiva reforma de la PAC que ha impuesto, que no solo implica pérdidas patrimoniales, sino más complicaciones burocráticas, menos producciones e indefensión jurídica».

Precisamente el cultivo del espárrago es uno de los más perjudicados al ser considerado cultivo permanente en lugar de plurianual negando, así, a los productores cualquier posibilidad de acogerse al pago de los eco-regímenes, lo que representan nada menos que un tercio de las ayudas. «El único motivo que tiene Planas para acudir a la cita sería que trajese una solución a este imperdonable agravio», pero al no ser así, le dará un plantón.

DENUNCIAN QUE LA PROVINCIA DEJARÁ DE PERCIBIR UNOS 15 MILLONES DE EUROS AL AÑO CON LA NUEVA PAC

De igual forma, desde la organización agraria le recuerdan que con el comienzo del periodo de tramitación de las ayudas de la PAC, del 1 de marzo al 31 de mayo, y la publicación de los importes provisionales de los nuevos derechos «vamos descubriendo cada vez más y más problemas de los que ya veníamos denunciando tras la aprobación del Plan Estratégico Nacional, impuesto por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sin atender las propuestas del sector agrario andaluz, con importantes pérdidas patrimoniales para nuestros agricultores y ganaderos que traen la debacle para el campo granadino, más complicaciones burocráticas, menos producciones e indefensión jurídica».

Para Asaja, las nuevas asignaciones de derechos caen de media en Granada entre un 10% y un 23% para la mayoría de regiones productivas (cultivos permanentes, pastos, cultivos de secano y cultivos de riego) «no siendo compensadas con los pagos redistributivos a las primeras hectáreas ni con las prácticas medioambientales voluntarias o eco-regímenes, difíciles de llevar a cabo en muchos casos dado que no se adaptan a la realidad agronómica de nuestras comarcas agrarias y con obligaciones que disparan costes, a lo que se suma que no hubo normativa publicada hasta finales del 2022 para conocer los requisitos y las siembras no se pudieron planificar con tiempo».

Las pérdidas con respecto al anterior marco superarán los 15 millones de euros anuales (el 15% del presupuesto), es decir, más de 80 millones de euros durante el periodo 2023-2027 del total de 552.144.100 millones de euros.