El coste medio de producir leche de vaca en Castilla y León se sitúa en 47,79 euros por cada 100 kilos de leche corregida por sólidos (SCM), según el estudio presentado este sábado en Palencia por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Este coste representa un 14,45% por encima de 2025 mientras el precio en origen de la leche ha caído un 12,6% este año.

El informe advierte de la presión que soportan las granjas de la Comunidad debido al incremento del precio de la alimentación del ganado y al descenso simultáneo de los ingresos percibidos por los productores.

El titular de la Consejería, Joaquín Antonio Pino, ha dado a conocer este análisis, diseñado como una referencia económica regional para identificar los factores que condicionan la rentabilidad del sector lácteo y orientar actuaciones que garanticen la continuidad de las explotaciones.

Del coste total estimado de 47,79 euros, 28,06 euros corresponden a la alimentación del ganado, lo que representa el 58,7 % de los gastos de las explotaciones. Por su parte, la mano de obra -tanto asalariada como el trabajo del propio titular- supone otro 20 % del total.

EL COSTE SE SITÚA EN UN 14,45% POR ENCIMA DE 2025 MIENTRAS EL PRECIO PERCIBIDO POR LOS GANADEROS HA DESCENDIDO UN 12,6 % DESDE COMIENZOS DE AÑO

El informe constata un encarecimiento significativo de las raciones alimenticias durante 2026, al pasar de 240,14 euros por tonelada en las primeras 17 semanas del año a 268,14 euros por tonelada entre las semanas 40 y 44.

Esta subida supone un aumento del 11,66 % en lo que va de ejercicio y sitúa el coste un 14,45 % por encima del registrado en el mismo periodo de 2025.

En paralelo, el precio percibido por los ganaderos ha descendido un 12,6 % desde comienzos de año, según los datos declarados en INFOLAC. En concreto, la remuneración pasó de 55,7 céntimos por litro en enero a 48,7 céntimos en septiembre, una combinación que estrecha los márgenes económicos de las granjas.

Desde la Junta precisan que la cifra de 47,79 euros constituye una referencia media y no un coste uniforme, ya que el estudio contempla distintos modelos de explotación según su dimensión, productividad por vaca, superficie disponible, producción propia de alimentos o tipo de mano de obra.

Durante su intervención, Pino ha defendido la necesidad de elaborar estos análisis para garantizar la viabilidad del sector primario.

«Nuestros dos ejes son rentabilidad y libertad para poder ejercer la actividad agrícola y ganadera», ha subrayado Pino, quien ha vinculado esta herramienta con el control de los mercados.

Para la rentabilidad que hay que lograr, «estamos tratando de que la ley de la cadena alimentaria funcione. Para ello hace falta publicar y ser valientes con estudios de costes».

El consejero ha recordado que esta línea de trabajo ya se aplicó en verano para la patata ante las tensiones de precios, así como en las denominaciones de origen de Rueda y Ribera del Duero por la problemática de la uva.

Asimismo, ha avanzado que la Consejería ya tiene preparados los informes correspondientes a la uva del Bierzo, el maíz y la remolacha.

Con este estudio sobre el vacuno de leche, la Administración autonómica mantiene el seguimiento de las relaciones comerciales entre los eslabones de la cadena alimentaria y complementa sus políticas de modernización y reducción de cargas administrativas para mejorar la eficiencia productiva en el medio rural de Castilla y León.