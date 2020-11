Primera notificación oficial para que no se multen a los tractores que no han podido pasar la ITV por culpa de la pandemia

Los propietarios de vehículos agrícolas que no han podido pasar la ITV no recibirán sanciones, pese a que la prórroga para pasar la inspección técnica finalizó esta misma semana, ya que hay puntos en los que las inspecciones móviles no llegan hasta febrero.

La Delegación del Gobierno en Galicia informaba esta semana de que esta medida ha sido adoptada «ante la imposibilidad por parte de la Xunta de realizar las inspecciones técnicas de vehículos en algunos ayuntamientos del rural gallego».

Aunque la medida se ciunscribe a Galicia, no se descarta que se amplíe a otras zonas de España. De hecho, en septiembre, el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente la norma que establecía que el plazo de validez de las ITV se contabilizara a partir de la inspección realizada descontando el periodo de prórroga que se concedió por el estado de alarma debido a la pandemia del coronavirus, lo que provocaba que mucha maquinaria agrícola tuviera que pasar, y pagar, dos ITV cada seis meses. En este sentido, ahora los abogados de la Federación Empresarial de Auto Transporte de la Provincia de Tarragona (FEAT) han informado de que el Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de la Abogacía del Estado contra esta medida y, además, le ha condenado en costas, al consierar que el recurso del Abogado del Estado no defiende intereses generales y da por buenos los razonamientos de FEAT.

Ahora, la directriz de la Delegación del Gobierno en Galicia para los tractores y maquinaria agraria que no han podido pasar la ITV establece que «no procede formular denuncia a los vehículos agrícolas que circulen a partir de 10 de noviembre de 2020 con la inspección técnica caducada si queda acreditado que no pudieron pasar la inspección con anterioridad a esta fecha, de acuerdo con el calendario de ITV móviles».

El delegado del Gobierno, Javier Losada, da cuenta de una carta que remitió a principios de este mes al vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, para instarle a tomar medidas en este ámbito, pues «la ejecución y funcionamiento de las Inspecciones Técnicas de Vehículos es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma».