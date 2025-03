Primer denuncia por el abuso de la gran distribución al vender el kilo de fresa a más del triple de lo que cobran los agricultores en origen

«Indecente, incomprensible y abusivo». Esos son los calificativos con los que el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, ha calificado el precio al que se puede encontrar la fresa de Huelva en algunas grandes superficies. “No entendemos ni nos parece lógico cómo se pueden estar vendiendo fresas de Huelva en Reino Unido a más de 14 euros el kilo, o en un gran centro comercial en la misma ciudad onubense a más de 8 euros el kilo mientras que el agricultor percibe por ese mismo kilo, en origen, 2,50 euros. Y de ahí debemos detraer todos los gatos de poner las fresas desde el campo hasta el lineal; es decir, mano de obra, recolección, manipulación, trasporte, etcétera. Un lacito que le quiera poner el comerciante a la tarrina de fresas la tiene que pagar el agricultor. Es lamentable”, explica Manuel Piedra ante esta situación de precios por más del triple de lo que cobran los agricultores en origen.

Además, se da la circunstancia de que las fresas localizadas en un centro comercial de Huelva, tal y como se puede apreciar en la fotografía (donde además se ve el precio de una tarrina de 600 gramos no el del kilo de fresas), “se encuentran al lado de la zona de ropa, sin refrigeración y sirviendo de producto reclamo”.

“Los agricultores mimamos nuestras fresas. Las tratamos con cariño en la explotación y la transportamos hasta los puntos de venta en camiones frigoríficos. Y los centros comerciales ponen las fresas de Huelva a la entrada, al lado de la ropa, como reclamo y sin refrigerar. Y encima a más de 8 euros el kilo, casi el triple de lo que nos pagan a nosotros. Eso es inadmisible y desde UPA Huelva no lo vamos a consentir y denunciaremos donde haga falta”, concreta Manuel Piedra.

El secretario general de UPA Huelva anima a los consumidores a que les exijan a las grandes superficies que las fresas “sean tratadas con el mismo cariño que demuestran los productores de Huelva y que los precios sean consecuentes con lo que cobran los agricultores. De esta manera no escucharemos más quejas surrealistas de las grandes superficies diciendo que las fresas no se venden. Claro que no se venden a más 8 euros el kilo”, argumenta.

Hechos como estos demuestran la importancia de la campaña #YoComoFresasdeHuelva, que este jueves, 6 de marzo, arranca su segunda edición en la Puerta del Sol de Madrid.