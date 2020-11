Primer aviso en España: Activado el protocolo de actuación ante la detección de un caso aislado de gripe aviar en un halcón

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria ha activado este viernes 27 el protocolo de actuación en Cantabria ante la presencia de un caso aislado de gripe aviar hallado en un halcón peregrino localizado en el municipio de Noja.

El laboratorio central de veterinaria de Algete ha confirmado la detección del virus de Influenza Aviar de Alta Patogenidad (IAAP) H5N8, una cepa que no afecta al ser humano, es decir, no zoonósica, y que no se trasmite ni por el consumo de carne de ave ni de huevos, según informa el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

La Consejería ha destacado que gracias a la eficacia de su sistema de vigilancia y control ha detectado este caso aislado de halcón peregrino y lo ha notificado de manera inmediata a la Red Sanitaria de Alerta Veterinaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, informando al sector de la detección del caso y de las medidas de actuación correspondientes, después de los numerosos casos detectados en países de Europa.

También ha dado cuenta a los ayuntamientos situados en al área de influencia para que informen a sus vecinos mediante el correspondiente bando de las medidas preventivas que deben adoptar en caso de ver algún caso similar, tanto en un halcón peregrino como en otras aves..

Además de reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, recomienda extremar las medidas destinadas a evitar el contacto directo e indirecto entre aves de corral y aves silvestres.

De esta manera, se establecen dos zonas de actuación: una de control, con un radio mínimo de tres kilómetros, y una de seguimiento, con un radio mínimo de 10 kilómetros que engloba la zona de control.

Tanto en las zonas de control como en las de seguimiento, se llevará a cabo la identificación de todas las explotaciones comerciales y no comerciales de aves de corral y otras aves cautivas.

También se realizará un control de las medidas de bioseguridad establecidas en las explotaciones de este tipo de aves, en especial, la desinfección de las entradas y salidas de los locales donde se almacenan.

Todo ello se completará con una intensificación de la vigilancia de las aves silvestres, en especial, las acuáticas, poniendo especial atención en las zonas de marismas, para la búsqueda de cadáveres de aves muertas o enfermas.

La duración de las medidas será de 21 días en el caso de la zona de control, y de 30 días en el caso de las zonas de seguimiento.

Estas medidas forman parte de los protocolos establecidos por el Ministerio, que el pasado 11 de noviembre informaba de la declaración de España como zona de riesgo alto/moderado de Influenza Aviar de Alta Patogenidad (IAAP) H5N8 tras la aparición de brotes de este tipo de enfermedad en aves silvestres de Europa.