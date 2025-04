Prevén una reducción de cosecha del limón Verna y advierten a los agricultores que no deben admitir precios a la baja

Asaja Alicante ha informado de que no existe ningún motivo para pensar que la cosecha de limón Verna vaya a superar las previsiones de aforo de principio de campaña, máxime cuando la del Fino se cerró con un 26% de merma por unas heladas que afectaron por igual a ambas variedades. «Cuando nos sorprendieron las frías temperaturas y la escarcha en la Vega Baja y Camp d’Elx, el 50% del limón Fino ya estaba recolectado, con lo cual es lógico que ocurra una disminución de producción también en el Verna, afectado por la misma causa y en el mismo momento». Por eso, también advierten de que «en una coyuntura donde la producción es inferior a la estimada, nuestros agricultores no deben admitir precios a la baja, pues no existen razones que lo justifiquen»

Esta reflexión más que lógica es la que realiza ASAJA Alicante a fin de informar a los agricultores que en el Verna puede haber una reducción de cosecha del mismo orden que hubo con el limón Fino, y que el resultado final y real no supere las 230.000 toneladas, lejos de las 300.000 que se han anunciado. Cabe destacar que el frío intenso, con temperaturas por debajo de los cero grados, han dejado al cítrico que está en el árbol deshidratado y sin venta para el agricultor.

Sin embargo, los limones Verna que no han sufrido daño presentan buenos calibres y estupenda calidad, además de un porcentaje de aprovechamiento del cítrico muy alto debido a la ausencia de plagas.

Por todas estas razones, el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, aclara que habrá limón Verna suficiente para atender la demanda. Sin embargo puede darse la circunstancia de que no haya bastante para la industria del zumo. Esta situación podría tensionar la relación de la oferta y la demanda, por lo que la asociación advierte a los agricultores que deben vigilar las operaciones de compraventa pues los precios deberían ajustarse en campo. «En una coyuntura donde la producción es inferior a la estimada, nuestros agricultores no deben admitir precios a la baja, pues no existen razones que lo justifiquen».

HAY UN CONTEXTO INTERNACIONAL QUE FAVORECE AL LIMÓN ESPAÑOL

En cuanto a la situación de otros países competidores, en los distritos agrícolas del sur de Turquía, las fuertes heladas han perturbado la producción de cítricos con pérdidas de hasta el 80% en algunas zonas típicamente templadas, donde las temperaturas cayeron muy por debajo de cero durante una serie de noches a finales de febrero y principios de marzo.

Por su parte, Argentina confirma que cada vez hay menos hectáreas -pues está ganando peso la tendencia de arrancar limoneros para producir otros cultivos como la soja y el azúcar- y las estimaciones hablan de hasta un 20% de caída de producción neta del limón en dicho país.

Por tanto, se dibuja un escenario favorecedor para nuestros limones de la variedad Verna siempre y cuando no se cometan abusos por otros eslabones de la cadena alimentaria que acaben perjudicando al más débil, al agricultor.