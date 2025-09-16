Prevén una corta campaña de verdeo por las elevadas temperaturas, las escasas lluvias y la falta de mano de obra, aunque con buenos precios

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) prevé una corta campaña de verdeo en Tierra de Barros, sobre todo en las explotaciones de secano, donde las altas y persistentes temperaturas, junto a la falta de lluvias mermarán considerablemente las estimaciones iniciales.

Así, alcanzar las 57.000 Tm de aceituna manzanilla ‘verdeable’ en la provincial de Badajoz resultará prácticamente imposible ya que, a los problemas de calor y ausencia de lluvias en el verano, hay que añadir la falta de mano de obra para la recolección.

A esta compleja situación que se vive en Tierra de Barros no es ajena la provincia de Sevilla, que ha soportado temperaturas incluso más altas, lo que le ha llevado a retrasar al menos 10 días la campaña de verdeo, que además se verá seriamente afectada por las lluvias de primavera que cayeron en plena floración.

LAS PREVISIONES INDICAN QUE NO SE ALCANZARÁN LAS CIFRAS DE AOVE REGISTRADAS LA PASADA CAMPAÑA, CUANDO SE SUPERARON LOS 1,4 MILLONES DE TM

Más allá de Sevilla, también Córdoba y Jaén presentan zonas donde la producción de aceituna ha caído hasta el 40%, según estiman algunas organizaciones agrarias, por lo que las previsiones indican que no se alcanzarán las cifras de AOVE registradas la pasada campaña, cuando se superaron los 1,4 millones de Tm.

Respecto a la aceituna de molino, el buen comportamiento del mercado en agosto, que registró un incremento del 20% en las ventas de AOVE respecto a la media de los cuatro años anteriores, ha llevado a que la producción de 2024-2025 haya alcanzado el 94% de las ventas cuando aún faltan más de dos meses para iniciar la presente campaña.

Además, los precios en origen del aceite han repuntado ante las menores expectativas de cosecha, de manera que el aceite de oliva virgen extra en origen en la semana del 6 al 12 de septiembre se sitúa provisionalmente en 4.270,07 €/Tm, frente a los 4.175,78 €/Tm de la semana anterior.

A la vista de la situación actual y a la espera del inminente comienzo de la recolección de aceituna de mesa y posterior campaña de aceituna de molino, la Comunidad de Labradores espera unos precios buenos para el agricultor en el verdeo al alcanzar un calibre comercial, y también en la aceituna de molino si mejora el rendimiento graso.