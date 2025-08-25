Prevén muy buenas producciones de almendra en regadío y razonables en secano y piden priorizar la producción catalana ante la de EEUU

Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC) prevé una buena campaña de almendras en Cataluña. La organización agraria destaca que este año, gracias a las lluvias de primavera, las producciones serán muy buenas en regadío y razonables en secano, con una buena calidad de fruto. Paralelamente, han hcho un llamamiento para «proteger y valorar más la producción catalana ante la de EEUU».

Además, la cosecha se ha avanzado una semana respecto de la media habitual y se extenderá, según la variedad y el tipo de cultivo, de mediados de agosto hasta octubre.

JARC insta a todos los implicados a priorizar la adquisición de almendra catalana ante la importación masiva de almendra americana. Según datos provisionales del Informe Interactivo de Comercio Exterior del Ministerio de Economía correspondientes al 2024, España importó almendras (con o sin caparazón) desde los Estados Unidos por un valor de 267,45 millones de euros, hecho que supone el 65% del total de las importaciones españolas de este producto, que ascendieron a 357,92 millones de euros (valor importación total almendra). De hecho, España es el principal comprador de almendras californianas de la Unión Europea.

JARC alerta que es muy probable que una parte significativa de estas importaciones se destinen en Cataluña, donde existe una fuerte industria alimentaria y pastelera (turrones, barquillos, dulces navideños, etc.) que consume grandes volúmenes de almendra.

«Tenemos que proteger y valorar más la producción catalana ante la de EEUU. Los americanos nos aplican aranceles del 15% y encima nosotros somos los principales compradores europeos de almendra de California», afirma Xavier Cullerés, jefe sectorial de frutos secos de JARC y productor de Sarroca (Segrià).