Presentada la Alianza Carne y Distribución con la idea de poner en marcha una mesa de diálogo permanente con el Ministerio de Agricultura

Con el objetivo de comunicar a la sociedad con la mayor objetividad y argumentos científicos la realidad de la actividad ganadera, industrial y comercializadora de los productos de origen cárnico, poniendo en valor la actividad del sector en materias sensibles para los consumidores como son la sostenibilidad medioambiental, el bienestar animal, la nutrición y la salud, son los objetivos de la Alianza Carne y Distribución, que se ha presentado este martes 17 en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con la participación de la Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez.

La Alianza Carne y Distribución ha sido presentada con el propósito de mejorar la comunicación, reforzar la confianza de los consumidores y fortalecer la colaboración institucional de la cadena de valor. En la presentación celebrada en el Ministerio de Agricultura, las asociaciones representativas de las cadenas de Retail, Asedas y la distribución Anged, y el Foro Ganadero Cárnico, que agrupa a las seis organizaciones interprofesionales cárnicas, han destacado que esta alianza buscar comunicar la actividad ganadera, industrial y comercializadora de los productos cárnicos con mayor objetividad y rigor científico; así como acercar la realidad de la cadena en materias sensibles para los consumidores como son la sostenibilidad, el bienestar animal, la nutrición y la salud.

Durante el acto, la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, ha señalado que ”el sector cárnico destaca por su valor estratégico, no solo por su gran valor socioeconómico y como gran potencia exportadora, aportando a la balanza comercial del país más de 10.000 millones de euros, sino por su capacidad de adaptación”.

La secretaria general ha recordado que el cárnico es también el primer sector industrial agroalimentario, con una facturación de 41.000 millones de euros y más de 122.000 empleos directos, que se suman a los 700.000 de la fase ganadera, destacando los avances conseguidos en producción, sostenibilidad y bienestar animal, recordando que los últimos datos registran una recuperación del consumo tanto en el hogar como en el consumo extradoméstico.

En el acto han tomado la palabra Pablo de la Cruz López (director general de La Distribución Anged), Ignacio García Magarzo (director general de Asedas) y Manuel García (presidente del Foro Ganadero-Cárnico). En sus intervenciones han señalado como un hito de singular importancia la creación de esta mesa de diálogo permanente entre los tres eslabones fundamentales de la cadena alimentaria: la producción ganadera, la industria cárnica y la distribución, que nace para trasladar al consumidor con transparencia y objetividad todo lo referente a los alimentos que el sector pone a su disposición. Y que además es un extraordinario canal de comunicación de doble sentido con las administraciones públicas para colaborar en beneficio del consumidor.

El acto de presentación de la Alianza ha incluido una ponencia de Manuel Lainez, director de la Fundación Cajamar, que ha desentrañado algunos de los bulos o noticias incorrectas que se difunden sobre la producción ganadera y la carne, y sus correspondientes datos reales.

Y para finalizar, se ha desarrollado una mesa de debate sobre «La colaboración entre eslabones al servicio del consumidor», moderada por el periodista de RNE Íñigo Inchusta y con la participación de María Sánchez (directora de Alimentación de Anged), Felipe Medina (secretario general técnico de Asedas) y Gregorio Rodríguez (director del Foro Ganadero-Cárnico) y en la que Fernando Móner, presidente de AVACU, ha hablado sobre la visión de los consumidores respecto al sector ganadero-cárnico y las necesidades o carencias de información y conocimiento que tienen los consumidores sobre un producto fundamental de la cesta de la compra como es la carne y los productos cárnicos, en un contexto en el que la alimentación, y concretamente la carne, están sometidas a una gran presión de desinformación.