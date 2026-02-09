Preparado un recurso contencioso administrativo a los excluidos por la Junta de de CyL de las ayudas por los incendios forestales del verano

Asaja CyL ha puesto en marcha una acción legal colectiva para recurrir ante el Tribunal Contencioso Administrativo la resolución de ayudas a agricultores y ganaderos profesionales afectados por los grandes incendios forestales del pasado verano. Se trata de agricultores y ganaderos profesionales, por lo tanto cotizantes a la Seguridad Social por su actividad agraria, con superficie de cultivos herbáceos declarada en la PAC en pueblos o municipios afectados por los incendios forestales, y que realmente fueron calcinados pero que han sido excluidos de las ayudas.

La ayuda, de concesión directa por acuerdo de la Junta de Castilla y León, se recoge en las Ordenes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (AGR/978/2025 y AGR/995/2025). Sin embargo, varias decenas de agricultores, que considerando que tenían el derecho a percibir la ayuda no figuraron en los listados de beneficiarios, presentaron en su día el correspondiente recurso de reposición, para el cual la Consejería tenía un plazo de un mes para resolverlo –según se indica en su página web-, cuestión que no ha hecho todavía después de cuatro meses de interposición del mismo. Los afectados no han tenido información alguna al respecto, y ASAJA, que apoyó las líneas de ayudas en el Consejo Regional Agrario que presidió Alfonso Fernández Mañueco, tampoco.

La mayoría de los recursos se sustentan en el hecho de que la Consejería entendió que la segunda y tercera semana de agosto, cuando se produjeron los incendios, los cereales de secano ya estaban cosechados, y por lo tanto excluyó todas las parcelas que reunían dicho requisito. ASAJA considera que «esto no era cierto, y que respondía a un prejuicio del personal directivo de la Consejería responsable de tomar la decisión, rayando incluso en la prevaricación».

LA AYUDA QUE SE RECLAMA ES DE 5.500 EUROS POR EXPLOTACIÓN AFECTADA QUE SI COBRARON DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Pasado un plazo más que prudencial, «ASAJA entiende que se ha producido un silencio administrativo que indica la desestimación del recurso. La Junta no ha tenido con los damnificados de los incendios ni la decencia de responder a su reclamación, lo que se interpreta como un desprecio, una falta de sensibilidad y una nula empatía. Los hechos denotan que los políticos se mueven únicamente en función de sus intereses del momento, y que cuando se aparta el foco mediático, se olvidan hasta de las catástrofes y de las víctimas de las mismas».

ASAJA ha encargado ya a su despacho de abogados, Alvarez Higuera Abogados, que prepare el Recurso Contencioso Administrativo, en una acción colectiva, con el fin de presentarlo antes de que finalice el mes, en plena campaña de las elecciones autonómicas de Castilla y León. La organización convocará próximamente al grupo de afectados socios de ASAJA para informar de la iniciativa y apoderar a abogados y procuradores. La ayuda que se reclama es de 5.500 euros por explotación afectada.

Hay que decir que todos estos agricultores percibieron la ayuda que, para el mismo fin, aprobó el Gobierno de España, y que se canalizó a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.