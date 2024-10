Preocupación por los precios ruinosos de las cebollas y el sector se harta: llevan meses con un desplome de precios y sin cubrir costes

ASAJA de Ciudad Real ha mostrado su preocupación por los “precios ruinosos” que se están pagando a los productores de cebollas. El secretario general de la Organización, Florencio Rodríguez, ha señalado que “es una vergüenza que mientras los agricultores llevan meses soportando un desplome de los precios y no logran cubrir los costes de producción, el consumidor está pagando por este cultivo entre 1,40 y 1,70 euros/kg”.

ASAJA Ciudad Real recuerda que uno de los objetivos de la Ley de la Cadena es lograr unas relaciones comerciales más justas en el marco de una contratación alimentaria equilibrada. Para ello, la Ley refuerza la posición negociadora de los productores agroalimentarios y prohíbe expresamente la destrucción de valor de forma que cada nivel de la cadena viene obligado a pagar un precio que tiene que cubrir los costes de producción del nivel inferior. Asimismo, la Ley prohíbe la venta ‘a pérdidas’. Sin embargo, “se está incumpliendo la normativa”, por lo que la organización provincial agraria urge a la Consejería de Agricultura y a la AICA, administraciones encargadas de velar por el cumplimiento de la Ley, a “que actúen cuanto antes”.

“AL AGRICULTOR NOS PONEN PRECIO CUANDO VAMOS A COMPRAR PRODUCTOS PARA PRODUCIR, Y TAMBIÉN NOS PONEN PRECIO CUANDO VAMOS A VENDER”

La mala situación de los precios se ha ido recrudeciendo. Mientras, los costes de producción continúan con una tendencia alcista. ASAJA lamenta que para esto no exista ninguna herramienta que ampare al productor. Y es que, mientras que para supervisar la evolución de precios y detectar desajustes, el Observatorio de la Cadena Alimentaria se ocupa de su seguimiento, no existe un mecanismo similar para seguir la evolución de los costes de producción. Unos insumos “desorbitados” que el agricultor no tiene manera de repercutir en sus producciones.

Rodríguez denuncia cómo “desgraciadamente al agricultor nos ponen precio cuando vamos a comprar productos para producir, y también nos ponen precio cuando vamos a vender”. En este sentido, el secretario general de la Organización insiste en que “esto debe cambiar de una vez por todas”.

Mientras no haya una forma de contrarrestar estos desajustes y poner fin a los precios ruinosos de las cebollas, ASAJA Ciudad Real asegura que continuará denunciando tanto el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, como la situación de pérdida progresiva de rentabilidad que están sufriendo las explotaciones agropecuarias por la fuerte subida los costes de producción.