Preocupación por la emergencia democrática que implica la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur y piden a las instituciones firmeza

Unión de Uniones se ha dirigido por escrito a los poderes ejecutivos y legislativos tanto europeos como españoles, para expresar su rechazo a lo que consideran «una emergencia democrática ante la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur» y para reclamar una firme manifestación institucional contra las pretensiones de la Comisión Europea de pasar por encima del Parlamento y del Tribunal de Justifica y ponerlo en marcha a toda costa.

Unión de Uniones, quien ha hecho un seguimiento detallado de todo el proceso, lamenta que la Comisión Europea «no quiera aceptar que el acuerdo UE-Mercosur, tal y como se ha planteado, no contempla una seguridad jurídica y quiera aplicarlo a toda costa».

La organización recuerda que el pasado 21 de enero de 2026 el Parlamento Europeo aprobó una Moción de Resolución solicitando al TJUE que examine la compatibilidad del Acuerdo con los Tratados, por la existencia de defectos jurídicos estructurales graves que afectan al propio procedimiento de aprobación.

Esa decisión supone un hito institucional pues el Parlamento habría activado el control jurisdiccional y suspendido políticamente su consentimiento hasta que exista plena seguridad jurídica. En este sentido, Unión de Uniones insiste a los europarlamentarios que no pueden aceptar que, mientras se solicita al Tribunal que determine la legalidad del Acuerdo, la Comisión lo imponga de facto mediante su aplicación provisional.

«Si se hace esto, supondría aceptar que el Parlamento legisla a posteriori sobre decisiones ya ejecutadas, degradando su papel a una instancia meramente consultiva», comentan desde Unión de Uniones. «No creemos que esta sea su labor y marcaría un antes y un después en Europa, por no hablar de la confianza», añaden.

La organización explica que aplicar el acuerdo provisionalmente supone abrir contingentes, activa preferencias arancelarias., generar flujos comerciales inmediatos y consolidar expectativas económicas y contratos. «Insistir en su aplicación provisional mientras el Parlamento duda, el TJUE no se ha pronunciado y el sector está en la calle es un desprecio simultáneo a la representación parlamentaria y a la expresión social», indican desde Unión de Uniones, que saldrá a la calle con sus tractores el próximo 11 de febrero por este y otros temas que afectan al campo.

CARTAS A LA PRESIDENTA DE LA CE Y AL PRESIDENTE SÁNCHEZ, QUE «FALTAN A SUS COMPROMISOS CON EL SECTOR»

Asimismo, destaca el impacto directo sobre sectores agrarios estratégicos como el vacuno, las aves de corral, el porcino, el arroz, la miel o los cítricos que tiene este acuerdo, que introduce una competencia estructuralmente desleal debido a la ausencia de cláusulas espejo efectivas.

Unión de Uniones también se ha dirigido a la presidenta de la Comisión, a la que le reprocha que ese diálogo con el sector al que se comprometió no se está produciendo «ni visos de que lo haga», y le recuerda que «no puede sorber y beber al mismo tiempo, no pude haber transición verde ni soberanía alimentaria, sin agricultura y ganadería viable en Europa».

Igualmente, también se ha dirigido al Gobierno de España, a su presidente Pedro Sánchez, a quien le recuerda que su equipo se comprometió a defender las cláusulas espejo en Europa y no lo está haciendo

La organización concluye en que el rechazo agrario a Mercosur no es proteccionismo, es una defensa de igualdad de reglas, viabilidad del campo y coherencia en las políticas europeas y sus propias normas de funcionamiento.