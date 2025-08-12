Preocupación e «impotencia» entre los ganaderos por los daños de los incendios forestales porque no se efectúan las políticas adecuadas

El responsable de ganadería de la organización agraria Unión de Uniones, Alfredo Berrocal, ha manifestado este martes la «preocupación de los ganaderos» por las pérdidas provocadas por los incendios forestales y su «impotencia» por considerar que no se están efectuando las políticas adecuadas para evitarlos.

El representante de Unión de Uniones ha resaltado, en declaraciones a Efeagro, el impacto ganadero de los fuegos, por los animales que perecen, la pérdida de pastos, de terreno forestal y los daños en cerramientos «que luego costarán una millonada» para volver a cerrar las fincas.

Berrocal, también presidente de la Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (Ugama), se ha referido también a las pérdidas de cabezas de ganado en el incendio en la localidad madrileña de Tres Cantos, en el que ha fallecido una persona.

«El estado de ánimo del ganadero y de todo el sector en general, es de seria preocupación», ha subrayado.

Asimismo, ha apostillado que entre estos productores hay «mucha impotencia», porque consideran que «todo esto se podía prevenir de otra manera»: «Todos sabemos que la ganadería es uno de los mejores bomberos que existen y más sostenibles; sin embargo, tenemos la sensación de que no se nos apoya lo suficiente».

En ese sentido, se ha referido al abandono actual de los montes y a que si se protegiera más la ganadería extensiva sus animales podrían contribuir a la limpieza del suelo forestal de materia incendiable.

«La realidad es que la presencia humana es muy condicionante (…) Necesitamos bosques sostenibles más o menos limpios de materia que se puede incendiar, que también guarden las distancias entre los árboles, para que no se produzca lo que se está produciendo, simplemente por la gran densidad de vegetación por las copas de los árboles», ha concluido.