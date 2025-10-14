Preocupación ante el temor de la llegada de la dermatosis bovina a Galicia y piden convocar el Consejo Agrario para prepararse

Aunque la Xunta fue una de las primeras CCAA en dar la voz de alarma por el peligro de la llegada de la dermatosisi nodular contagiosa (DNC), el Sindicato Labrego Galego (SLG) ha mostrado su preocupación ante esta dolencia y las consecuencias que puede suponer su llegada a Galicia. «Pedimos una actuación inmediata por parte de la Consellería de Medio Rural. Nos parece un tema altamente preocupante y una situación de mucha indefensión para las granjas», confesa el miembro de la Ejecutiva Nacional de la organización agraria Brais Álvarez, que reclama que se convoque ya el Consejo Agrario para tratar este y otros temas.

Insiste en que se trata de una enfermedad muy grave que afecta al ganado bovino y que fue detectada en la Unión Europea. Recientemente se detectaron los primeros casos en España en Catalunya. Desde el Sindicato Labrador Gallego aseguran que «no podemos entender que, ante esta situación, la conselleira no contactara con las organizaciones agrarias más representativas del sector para ver cómo se va a enfocar esta amenaza que tienen las granjas gallegas».

En este sentido, destacan que «es una amenaza real altamente preocupante, como la propia conselleira reconoce con el envío de este fin de semana de una carta a las ganaderas y ganaderos gallegos, donde se habla de que la detección de esta enfermedad en alguna granja supondrá, por motivos obvios, el sacrificio inmediato de todos los animales de la granja y la destrucción de los productos presentes que habían podido estar contaminados. Es decir, estamos ante la amenaza de una gravísima enfermedad», añade.

Por todo esto, desde el SLG defendienden que en este momento debe primar la prevención antes de que comiencen a llegar los primeros casos a Galicia. «Por eso demandamos que la Consellería de Medio Rural convoque ya el Consejo Agrario para tratar estos temas que realmente preocupan al sector primario y deje de mandar cartas que tratan a veces incluso de lanzar balones fuera diciéndonos cuáles son nuestras obligaciones sin decirnos cómo la Xunta de Galicia va a poner todos los medios disponibles para que esta enfermedad no llegue a Galicia», señala el representante de la organización agraria.