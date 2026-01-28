Premio Madrid Fusión a José Gordón: el Gobierno destaca el papel de los chefs en la proyección exterior de la gastronomía

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ve «fundamental» el papel que los chefs y cocineros desempeñan en la proyección internacional de la gastronomía española, al mismo tiempo que ha puesto en valor el trabajo del sector primario en las zonas rurales.

El ministro ha asistido este miércoles a la feria gastronómica Madrid Fusión, que se celebra esta semana en Ifema Madrid, donde ha entregado el Premio Madrid Fusión Alimentos de España a la Defensa del Producto al impulsor de Bodegas El Capricho, en Jiménez de Jamuz (León), José Gordón.

«Somos una potencia agroalimentaria», ha asegurado Planas, quien ha adelantado que para continuar siéndolo el sector debe responder a retos como el relevo generacional, el cambio climático, las tensiones geopolíticas y comerciales.

En su intervención, el ministro ha valorado la oportunidad que suponen los acuerdos comerciales para el sector primario y para la gastronomía de cara a «continuar vendiendo» el producto nacional en el exterior.

En esta línea, ha adelantado que el próximo lunes 9 de febrero su Ministerio presentará el programa de promoción internacional de la gastronomía española, con el que el Gobierno busca reforzar su papel como motor económico y social del país.

En esta estrategia han participado «un buen número de chefs» encabezados por Ferran Adrià, quien es uno de los «grandes referentes» gastronómicos y que, junto con el resto de cocineros, son «actores principales» de esta promoción de la cocina española.

Planas ha aprovechado, además, para ensalzar el papel de Madrid Fusión como «mecanismo muy importante» de apoyo al sector.

RECONOCIMIENTO A LA DEFENSA DEL PRODUCTO AL IMPULSOR DE BODEGAS EL CAPRICHO, EN JIMÉNEZ DE JAMUZ (LEÓN), JOSÉ GORDÓN

Los agricultores, ganaderos y pescadores hacen un papel «magnifico», ha reiterado el titular de Agricultura, quien ha recordado que son las zonas rurales aquellas dedicadas a llevar a las ciudades alimentos de calidad.

También ha puesto el foco, más allá del campo, en la propia industria que genera productos innovadores y que también sitúan a España en el mapa internacional, como por ejemplo la industria conservera. «Es muy importante que cuidemos bien a nuestros alimentos y a quien los produce», ha resumido.

Madrid Fusión ha reconocido en su tercera jornada el papel del impulsor de Bodegas El Capricho, en Jiménez de Jamuz (León), José Gordón, quien ha dedicado el galardón a las 70 personas dedicadas a este proyecto y que trabajan con «tesón, entrega y lealtad».

En su intervención, Gordón ha querido recordar el trabajo de los pequeños productores, ganaderos y empresarios de las zonas rurales que cuidan «con amor» la tierra, contribuyen a la conservación del patrimonio y la revitalización de los pueblos y el territorio.