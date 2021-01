Premio a la labor promocional del Consejo Regulador D.O. Navarra durante toda la pandemia

La Cadena SER ha hecho entrega al Consejo Regulador de la D.O. Navarra del Premio SER Navarra de Gastronomía en una gala celebrada en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte de Pamplona por su labor promocional durante la pandemia. Según la emisora: “la reinvención de la promoción del vino de Navarra en un momento de crisis en el sector hostelero ha sido el elemento que ha llevado al jurado a entregar el Premio SER Navarra de Gastronomía al Consejo Regulador D.O. Navarra. Mediante distintas campañas, desde el confinamiento de marzo, han promovido el disfrute de los vinos con iniciativas innovadoras e imaginativas que han logrado un gran resultado”.

La D.O. Navarra comenzaba el año 2020 animando al consumidor a pedir los Navarra en los bares y restaurantes con el eslogan: “En la mesa y en la barra, pide un Navarra”. Un mensaje que quedó obsoleto en el inicio de la pandemia provocada por la covid-19 que obligó al confinamiento de la población y al cierre de la hostelería.

Así, el Consejo Regulador promovió la campaña “#YoBrinDOenCasa, divulgando la etiqueta a través de las redes sociales, vídeos y publicidad para apoyar el consumo de vino en los hogares, llamando así a la responsabilidad ciudadana, en previsión de la situación crítica que se avecinaba para las bodegas y viticultores de la Denominación de Origen.

Con el inicio de las distintas fases que iban proporcionando una mayor movilidad a las personas y la apertura de las terrazas con limitación de aforo, la etiqueta derivó a #YoBrinDONavarra para comunicar con el consumidor la elección de sus vinos, del consumo local. Mediante propuestas de brindis, con un discreto toque de humor y siempre lanzando un mensaje positivo y motivador, la campaña se desarrolló hasta los meses de julio y agosto en los que, el Consejo Regulador proponía para afrontar el calor de la época estival, en colaboración con INTIA-Reyno Gourmet, la promoción “Los Frescos del Verano”.

Con la participación de más de 40 establecimientos, se destacaba la presencia de los vinos blancos, rosados y tintos más refrescantes de la D.O. Navarra en las cartas de las terrazas. Con el inicio del curso escolar, se llevaron a cabo dos ambiciosas campañas. Por un lado, “Mejor con un Navarra” que premiaba la compra del Navarra en establecimientos pertenecientes a las principales cadenas de Madrid y País Vasco y “Elige Navarra, elige D.O. Navarra” dirigida a los navarros dentro de las fronteras de la Comunidad Foral, con un espíritu inclusivo.

“El año pasado trabajamos en un difícil contexto cambiante por el ritmo de la pandemia y las medidas sanitarias tomadas, para no cejar en el empeño en esta labor promocional de nuestra D.O. Navarra y apoyar a nuestras bodegas y viticultores”, comenta el presidente de la D.O. Navarra, David Palacios.