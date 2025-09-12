Precio de los alimentos: el precio del aceite de oliva se desploma un 43,7% anual cuando está a punto de cerrar su campaña

El precio del aceite de oliva se ha desplomado un 43,7% en el último año (un -35,1% la categoría general de aceites y grasas), una caída que coincide con un momento crucial en la producción, pues está a punto de concluir la actual campaña y para la de 2025/2026 se prevé además menos oferta y se espera una menor producción de la anunciada inicialmente.
Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 2,3% anual, cuatro décimas inferior a la del mes anterior; una evolución que se debió, en su mayor parte, a que los precios de la fruta bajaron más que en agosto de 2024, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por categorías, junto a los aceites y grasas, lideraron las caídas anuales también el azúcar (-19,3%) mientras que las categorías más inflacionistas fueron los huevos (+17,8%) y el café, cacao e infusiones (+16,7%).
En las comparativas mensuales, los alimentos y las bebidas bajaron casi un punto sus precios respecto a julio (-0,8%), según lo datos del IPC, que revelan que en lo que va del año 2025 se han encarecido un 1,2%.
AL DETALLE
Más allá de los aceites, grasas y el azúcar, la categoría de patatas y sus preparados también se abarató en el último año un -1,2%.
El resto de productos se encarecieron todos y, tras los huevos, el café, el cacao y las infusiones, se coloca la carne de vacuno (+15,5%), carne de ovino (+10,6%) y legumbres y hortalizas frescas, que se encarecieron un 10,1 % en el último año.
En lo que va de año, los aceites y grasas cayeron un 28,3% (-34,5% aceite de oliva), azúcar (-6,3%) y pescado fresco y congelado (-4,1%); mientras se encarecieron principalmente desde enero los huevos (+15,7%) y el café, cacao e infusiones (+14,5%).
En cuanto a la comparativa mensual, destaca la caída del precio de las frutas frescas (-11,7% en 30 días) y ligeros retrocesos de aceites y grasas (aceite de oliva un -0,5%), patatas o agua mineral.
En estos últimos 30 días, los alimentos que más repuntaron fueron nuevamente el café, cacao e infusiones (+1%) y se acercaron también a esa subida de un punto porcentual legumbres, hortalizas frescas, crustáceos y moluscos.
A nivel global, el IPC se mantuvo en el 2,7% en agosto, la misma tasa que el mes anterior mientras que la tasa de inflación subyacente (sin energía ni alimentos no elaborados) se situó en el 2,4% interanual, una décima por encima de la de julio y que encadena tres meses por debajo de la tasa general.
IPC de alimentación y bebidas – Agosto de 2025
|CATEGORÍAS
|Mensual
%
|En lo que va de año %
|Anual
%
|01. Cereales y derivados
|0,0
|-0,2
|0,3
|02. Pan
|0,2
|0,3
|1,5
|03. Carne de vacuno
|0,6
|9,3
|15,5
|04. Carne de ovino
|0,2
|0,1
|10,6
|05. Carne de porcino
|0,3
|0,7
|1,5
|06. Carne de ave
|0,5
|2,7
|3,2
|07. Otras carnes
|0,6
|3,7
|4,8
|08. Pescado fresco y congelado
|0,0
|-4,1
|5,9
|09. Crustáceos, moluscos y preparados de pescado
|0,8
|1,8
|1,6
|10. Huevos
|0,0
|15,7
|17,8
|11. Leche
|0,2
|3,3
|4,3
|12. Productos lácteos
|0,2
|1,7
|2,4
|13. Aceites y grasas
|-0,4
|-28,3
|-35,1
|14. Frutas frescas
|-11,7
|0,9
|2,2
|15. Frutas en conserva y frutos secos
|0,7
|5,5
|6,5
|16. Legumbres y hortalizas frescas
|0,8
|4,0
|10,1
|17. Preparados de legumbres y hortalizas
|0,3
|2,3
|2,8
|18. Patatas y sus preparados
|-0,5
|1,0
|-1,2
|19. Café, cacao e infusiones
|1,0
|14,5
|16,7
|20. Azúcar
|0,3
|-6,3
|-19,3
|21. Otros preparados alimenticios
|0,0
|3,2
|3,3
|22. Agua mineral, refrescos y zumos
|-0,2
|1,1
|2,2
|23. Bebidas alcohólicas
|-0,1
|1,6
|0,7
|24. Tabaco
|0,0
|4,3
|6,8