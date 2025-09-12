ARANCELES
Precio de los alimentos: el precio del aceite de oliva se desploma un 43,7% anual cuando está a punto de cerrar su campaña

por | Sep 12, 2025 | Actualidad, España

El precio del aceite de oliva se ha desplomado un 43,7% en el último año (un -35,1% la categoría general de aceites y grasas), una caída que coincide con un momento crucial en la producción, pues está a punto de concluir la actual campaña y para la de 2025/2026 se prevé además menos oferta y se espera una menor producción de la anunciada inicialmente.

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 2,3% anual, cuatro décimas inferior a la del mes anterior; una evolución que se debió, en su mayor parte, a que los precios de la fruta bajaron más que en agosto de 2024, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por categorías, junto a los aceites y grasas, lideraron las caídas anuales también el azúcar (-19,3%) mientras que las categorías más inflacionistas fueron los huevos (+17,8%) y el café, cacao e infusiones (+16,7%).

En las comparativas mensuales, los alimentos y las bebidas bajaron casi un punto sus precios respecto a julio (-0,8%), según lo datos del IPC, que revelan que en lo que va del año 2025 se han encarecido un 1,2%.

AL DETALLE

Más allá de los aceites, grasas y el azúcar, la categoría de patatas y sus preparados también se abarató en el último año un -1,2%.

El resto de productos se encarecieron todos y, tras los huevos, el café, el cacao y las infusiones, se coloca la carne de vacuno (+15,5%), carne de ovino (+10,6%) y legumbres y hortalizas frescas, que se encarecieron un 10,1 % en el último año.

En lo que va de año, los aceites y grasas cayeron un 28,3% (-34,5% aceite de oliva), azúcar (-6,3%) y pescado fresco y congelado (-4,1%); mientras se encarecieron principalmente desde enero los huevos (+15,7%) y el café, cacao e infusiones (+14,5%).

En cuanto a la comparativa mensual, destaca la caída del precio de las frutas frescas (-11,7% en 30 días) y ligeros retrocesos de aceites y grasas (aceite de oliva un -0,5%), patatas o agua mineral.

En estos últimos 30 días, los alimentos que más repuntaron fueron nuevamente el café, cacao e infusiones (+1%) y se acercaron también a esa subida de un punto porcentual legumbres, hortalizas frescas, crustáceos y moluscos.

A nivel global, el IPC se mantuvo en el 2,7% en agosto, la misma tasa que el mes anterior mientras que la tasa de inflación subyacente (sin energía ni alimentos no elaborados) se situó en el 2,4% interanual, una décima por encima de la de julio y que encadena tres meses por debajo de la tasa general.

IPC de alimentación y bebidas – Agosto de 2025

CATEGORÍAS Mensual

%

 En lo que va de año % Anual

%
01. Cereales y derivados 0,0 -0,2 0,3
02. Pan 0,2 0,3 1,5
03. Carne de vacuno 0,6 9,3 15,5
04. Carne de ovino 0,2 0,1 10,6
05. Carne de porcino 0,3 0,7 1,5
06. Carne de ave 0,5 2,7 3,2
07. Otras carnes 0,6 3,7 4,8
08. Pescado fresco y congelado 0,0 -4,1 5,9
09. Crustáceos, moluscos y preparados de pescado 0,8 1,8 1,6
10. Huevos 0,0 15,7 17,8
11. Leche 0,2 3,3 4,3
12. Productos lácteos 0,2 1,7 2,4
13. Aceites y grasas -0,4 -28,3 -35,1
14. Frutas frescas -11,7 0,9 2,2
15. Frutas en conserva y frutos secos 0,7 5,5 6,5
16. Legumbres y hortalizas frescas 0,8 4,0 10,1
17. Preparados de legumbres y hortalizas 0,3 2,3 2,8
18. Patatas y sus preparados -0,5 1,0 -1,2
19. Café, cacao e infusiones 1,0 14,5 16,7
20. Azúcar 0,3 -6,3 -19,3
21. Otros preparados alimenticios 0,0 3,2 3,3
22. Agua mineral, refrescos y zumos -0,2 1,1 2,2
23. Bebidas alcohólicas -0,1 1,6 0,7
24. Tabaco 0,0 4,3 6,8

