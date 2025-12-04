Ponen en marcha una nueva experiencia piloto: la contratación de personas con protección internacional en campañas agrícolas

Fomentar la integración social de personas con protección internacional, además de incorporar mano de obra en campañas agrícolas. Esos son los dos objetivos fundamentales de la nueva experiencia piloto que pone en marcha UPA Andalucía. Una iniciativa que se ha conseguido después de una reunión al máximo nivel con la secretaria de Estado de Migraciones y la Dirección General de Atención Humanitaria, y que la organización agraria pondrá en práctica con la inestimable colaboración de Cáritas.

Francisco Moreno Navajas, vicesecretario general de Organización de UPA Andalucía, y secretario general de UPA Córdoba, provincia donde arrancaremos esta experiencia piloto, explica los objetivos: “Facilitar la inserción laboral ordenada de solicitantes de protección internacional en el sector agrario, fomentando la concatenación de campañas agrícolas en diferentes provincias; promover la movilidad laboral organizada y fomentar la integración social de estas personas que ya se encuentran en nuestro país”.

“QUERÍAMOS IR UN PASO MÁS ALLÁ Y PLANTEAMOS LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON PROTECCIÓN INTERNACIONAL QUE YA ESTÁN EN ESPAÑA Y QUE PUEDEN TRABAJAR SIN PROBLEMAS”

El secretario de Políticas Migratorias de UPA Andalucía, Manuel Piedra Chaves, ahonda en la importancia de esta experiencia piloto.

“Las campañas que requieren más mano de obra no podemos cubrirlas solo con trabajadores nacionales, sino que necesitamos la contratación de ciudadanos europeos o de terceros países. Además, la contratación en origen dentro del programa GECCO, que ya venimos desarrollando desde hace años en la provincial de Huelva con magníficos resultados, aporta una solución ordenada, pero sigue siendo insuficiente para cubrir toda la demanda. Por eso queríamos ir un paso más allá y les planteamos al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones esta iniciativa, la contratación de personas con protección internacional que ya están en España y que pueden trabajar sin problemas”, argumenta el también secretario general de UPA Huelva.

“En Córdoba acogeremos a las primeras personas con protección internacional contratadas dentro de esta experiencia piloto. Lo haremos para la campaña de recolección de la aceituna en Priego. La intención es que, después de estar con nuestros agricultores vayan a otras explotaciones de Jaén y Málaga, para concluir con la recogida de los frutos rojos en Huelva”, informa Francisco Moreno Navajas, quien adelanta que son varias las nacionalidades de los primeros trabajadores incluidos en la iniciativa, entre ellas Nigeria, Ghana, Guinea, Senegal, Burkina Faso o Ecuador.

“Estamos coordinando el traslado de estas personas desde sus ciudades de residencia hasta Córdoba, así como verificamos la disponibilidad y las condiciones del alojamiento, que será gratuito, y el sueldo que van a cobrar, que será el estipulado en el convenio colectivo”, añade el vicesecretario general de Organización.

Por su parte, el secretario de Políticas Migratorias de UPA Andalucía especifica: “Nuestros agricultores contratarán a estas personas y les darán alojamiento, además de asumir el viaje de llegada. Tendrán aseguradas un mínimo de 20 jornadas de trabajo durante la campaña y en ese periodo estableceremos colaboraciones con entidades sociales para mejorar la capacitación en función el perfil del trabajador y ayudarles a perfeccionar el idioma».

«La experiencia que tenemos con el programa GECCO la volvemos a poner en práctica para facilitar que personas con protección internacional que ya viven aquí, entre nosotros, y que pueden trabajar si tienen la oportunidad, lo hagan, consiguiendo no sólo mano de obra para nuestros agricultores, sino, sobre todo, su integración plena en la sociedad” concluye Manuel Piedra Chaves.