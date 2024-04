Polémica campaña para revitalizar los mercados con frutas podridas: exigen su retirada

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) muestra su indignación por el uso de una frutas podridas, en este caso, una naranja, en la campaña ‘Los mercados mueren’, lanzada el pasado martes por Justicia Alimentaria y que cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

La campaña ya distribuida en Valencia, Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla y Zaragoza, expone junto al lema ‘Reclama tu mercado para que sea público, local, justo y verde’ una naranja, una pera y un limón en avanzado estado de descomposición. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, pide la retirada inmediata de “una propaganda que puede dañar gravemente su consumo en plena campaña al depreciar la calidad de las frutas nacionales. Nos sienta muy mal que se utilicen varias frutas en estado de putrefacción para tratar de revitalizar los mercados”.

TAMPOCO HA GUSTADO A LOS MERCADOS

Aguado recalcó que “El Ministerio debería invertir en mejorar los mercados sin la necesidad de hundir o menospreciar, mediante campañas de mal gusto, otros sectores nacionales que trabajan para obtener la mejor calidad en sus productos. Nos queda claro como el Gobierno no solo no ayuda a los agricultores, sino que, además, como demuestra este caso, no duda en apoyar económicamente iniciativas que nos perjudican”.

Esta organización agraria no ha sido la única en poner el grito en el cielo. La imagen de esta campaña con frutas podridas tampoco ha gustado a los propios mercados, que es a quien, en teoría, debería beneficiar. El mercado de central de Zaragoza ha emitido un comunicado pidiendo su retirada, al igual que lo ha hecho en bloque la Confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España (METRAE) y distintos partidos políticos.

La ONG ha insistido en la importancia del debate y han invitado a leer el informe base sobre el que se está realizando la campaña ¡Reclama tu mercado! Ocaso y expolio de los mercados municipales.