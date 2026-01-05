Poco se acuerdan de ella para lo que genera: La agricultura fue la actividad en la que más bajó el desempleo en 2025, un 11,73%

La agricultura cerró 2025 con un 11,73% menos de desempleados, lo que implica que fue la actividad económica que registró una mayor bajada anual del desempleo en términos porcentuales, pues el sector industrial redujo su cifra en un 6,44%; la construcción un 10,31%, el sector de servicios un 5,14% y el colectivo sin empleo anterior, un 6%.

Así, la agricultura cerró 2025 con un total de 73.787 desempleados, 9.806 menos (-11,73%) que en 2024, según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, tras constatar que en diciembre la tasa de paro bajó un -2,03 % (1.531 desempleados menos) respecto a noviembre.

Por comunidades, el mayor número de parados en el sector agrícola se localizó en Andalucía (29.813 parados), seguido de Comunidad Valenciana (7.104), Cataluña (4.780), Castilla-La Mancha (4.692), Extremadura (4.658), Castilla y León (4.080), Murcia (3.700), Galicia (3.371) y Canarias (2.327).

A continuación aparecen País Vasco (1.922 parados), Aragón (1.841), Madrid (1.800), Navarra (1.078 ), La Rioja (924), Asturias (877), Cantabria (396), Baleares (341), Melilla (42), Ceuta (41).

En España, la cifra total de parados se situó en 2.408.670 personas a finales de diciembre, lo que supone un -5,94 % menos que al término del año 2024; en diciembre, la caída fue del -0,67 %, con 16.291 desempleados menos.

El paro registrado entre la población extranjera se situó a finales de diciembre en 16.349 personas, un -9,95 % menos en su tasa anual y un -1,77 % si se compara con el dato de noviembre de 2025.

DESCENSO DEL 2,7% EN LA AFILIACIÓN AL SISTEMA ESPECIAL AGRARIO

Asimismo, la afiliación en el Sistema Especial Agrario (SEA) ha cerrado el año con un 643.921 trabajadores, lo que supone un descenso del 2,77% en diciembre frente al mismo mes del año anterior y un aumento del 4,43% intermensual, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos generales, el Régimen General de la Seguridad Social, que sumó una afiliación de 18,3 millones de personas, registró un 2,61 % más en su tasa anual y un leve aumento del 0,11 % en su tasa mensual, de acuerdo a los datos publicados este lunes.

En total, la afiliación a la Seguridad Social en España alcanzó 21,8 millones de personas, con un retroceso mensual del 0,09 % y un repunte interanual del 2,37 %.

Y dentro del Régimen General, el segmento de Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca ha sido el segundo que más ha crecido en afiliados durante este año, (+5,4 %), hasta 88.216 personas, solo superado por el del transporte.