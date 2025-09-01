Plantean medidas ante las numerosas muertes por lengua azul: permitir el enterramiento de los animales o su uso en áreas de necrófagas

Ante la epidemia de lengua azul que afecta especialmente a la cabaña de ganado ovino, Unión de Castilla-La Mancha pide el establecimiento de una serie de medidas que consideran idóneas tanto para ayudar a evitar la extensión del virus, como para la recuperación económica del ganadero. Medidas que pasan por permitir los enterramientos con adición de cal viva o su uso en áreas de necrófagas.

Entre sus propuesta se recoge la supresión de recogida de los cadáveres por el camión de los MER. Así se evitaría que se traslade el virus por toda la geografía regional. Como alternativa, piden que e permita el enterramiento con adición de cal viva. Esto ya se hizo en su día con la brucelosis y dio buenos resultados.

Asimismo, allí donde sean en áreas de necrófagas se permita arrojar los cadáveres para que sean consumidos por estas. «Es más que sabido y está demostrado que lo que cae en el estómago de un buitre desaparece, sea el tipo de virus o de bacteria que sea, siendo una forma que la naturaleza tiene para destruir enfermedades infecciosas».

PIDEN CREAR UNA DOTACIÓN SUFICIENTE DE VACUNAS DE TODOS SEROTIPOS EXISTENTES Y HACER UN MUESTREO DE LOS CÉRVIDOS PARA SABER SU GRADO DE PREVALENCIA

Reclaman que los módulos del IRPF para explotación ovina se pongan a tipo cero durante este año fiscal y el siguiente, así como que se exima del cumplimiento de densidades ganaderas para los pastos en todas las explotaciones ovinas de la región, ya que el incumplimiento para la PAC y los eco-regímenes se debería a fuerza mayor. Y esto durante las dos próximas campañas de solicitud de la PAC, hasta que sea posible la total recuperación del número de cabezas en el rebaño.

De cara a la próxima primavera, crear una dotación suficiente de vacunas de la lengua azul de todos y cada uno de los serotipos existentes, no ya de los que se crea que van a estar en circulación, sino de todos los posibles, para que en su momento a los ganaderos de ovino o vacuno que deseen vacunar se les ofrezca de forma totalmente gratuita, asumiendo la administración no solamente el costo de la vacuna, sino el de su aplicación.

Dado que los cérvidos son portadores y transmisores de la enfermedad, se realice un muestreo en ellos para averiguar el grado de prevalencia. Debido a su alto número en la región, el control de la enfermedad no será posible mientras la infestación no se contenga en el cérvido.