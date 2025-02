Plantean ampliar el plazo para las operaciones de reestructuración y reconversión de viñedo en zonas de sequía

ASAJA Castilla-La Mancha ha solicitado a la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que amplíe el plazo de ejecución de las operaciones de las ayudas de reestructuración y reconversión para que los viticultores afectados por sequía puedan plantar el viñedo en condiciones óptimas del terreno.

La organización agraria ha asegurado que, debido a la falta de precipitaciones, muchos viticultores de la región no podrán cumplir con los plazos establecidos en la normativa y, si lo hacen, se arriesgarán a que la planta no arraigue porque no cuente con el agua suficiente para su correcto desarrollo, con las consecuentes pérdidas económicas que ello conlleva.

Por eso, como ya se hiciera en otras ocasiones, ha pedido a Agricultura que, dentro de las vías en las que ha anunciado que está trabajando para ayudar a los viticultores afectados por la sequía, contemple esta flexibilización para dichos municipios y que, según la organización, abarcan el 85 por ciento de la provincia de Albacete, La Manchuela conquense, así como alguna población de Ciudad Real.

Concretamente, ASAJA CLM ha pedido que se amplíe, al menos una campaña, el plazo de las plantaciones aprobadas que deben efectuarse en la primavera de 2025, (convocatorias de ayudas 2023 y 2024), hasta que se den unas condiciones más adecuadas tanto en humedad como en temperatura.

Además, ha pedido a Agricultura que, si finalmente adopta esta flexibilización para la reestructuración y reconversión, publique urgentemente la modificación, de manera que ningún viticultor se vea obligado a abandonar su plan o se arriesgue a realizar una plantación con muchas probabilidades de resultar infructuosa. De esta forma, se evitaría que los viticultores afectados, que ya atraviesan muchas dificultades, tengan que asumir nuevas pérdidas económicas, como las resultantes de reponer las plantas que no arraiguen, ha advertido la organización.